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CSGT Thái Nguyên xử lý tài xế dùng điện thoại khi lái xe

Thứ Tư, 14:55, 23/09/2026
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VOV.VN - Từ video được chia sẻ trên không gian mạng và phản ánh của Cục CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên xác minh, xử lý tài xế xe tải dùng tay cầm điện thoại khi đang điều khiển phương tiện trên đường.

Ngày 23/9, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông đã xác minh, xử lý một tài xế xe tải có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi phương tiện đang di chuyển trên đường.

Vụ việc được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và phản ánh của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về một video ghi lại hình ảnh người điều khiển xe tải sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 9h18 ngày 17/9/2026, tại số 534 đường Quang Trung, thuộc phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, tài xế Đ.V.K. (SN 1984, trú tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 20C-171…

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Công an Thái Nguyên xử lý lái xe “sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông”.

Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định tài xế Đ.V.K. đã thực hiện hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

Hành vi này được quy định tại điểm h, khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với tài xế Đ.V.K. Tại buổi làm việc, tài xế nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang điều khiển phương tiện di chuyển trên đường.

Đặc biệt, đối với lái xe kinh doanh vận tải, việc tập trung quan sát, điều khiển phương tiện an toàn càng cần được chú trọng.

Trong trường hợp cần liên lạc khẩn cấp, người điều khiển phương tiện cần dừng, đỗ xe tại nơi được phép trước khi sử dụng điện thoại.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để được xác minh, xử lý theo quy định.

Danh Thiết/VOV.VN
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