Công an Hải Phòng tìm bị hại liên quan đến dự án Game NFT "Valkyrio"

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng tháng 9/2021 đến tháng 12/2022, nhóm đối tượng xây dựng dự án Game NFT mang tên "Valkyrio" vận hành trên trang web playvalkyr.io và tạo lập đồng tiền điện tử VALK và YARIO. Đồng thời các đối tượng sáng lập quảng bá đây là một trò chơi điện tử kết hợp đầu tư tài chính (Play-to-Earn); cam kết thu nhập ổn định.

Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức đã tham gia đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng thông báo tìm bị hại liên quan đến dự án Game NFT "Valkyrio".

Qua đó thu hút nhiều nhà đầu tư nạp các đồng tiền kỹ thuật số trung gian (BNB, USDT) vào dự án game để hoán đổi lấy token VALK dùng để mua vật phẩm ảo (tướng NFT) trong game. Cùng với đó các đối tượng dùng phương thức marketing và sử dụng bot (giao dịch tự động có lập trình) để tạo khối lượng giao dịch ảo, thu hút đầu tư vào các đồng tiền này từ đó chiếm đoạt tài sản thông qua phí giao dịch và làm sập game dẫn đến mất thanh khoản của đồng tiền do các đối tượng tạo ra.

Vậy tổ chức, cá nhân nào tham gia đầu tư vào dự án trên liên hệ cung cấp thông tin với Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng để phối hợp điều tra theo quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi về tài sản đã đầu tư bị chiếm đoạt.

Đầu mối liên hệ: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Số 4-5 đường Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng (hoặc liên hệ Điều tra viên Bùi Huy Tập, số điện thoại: 0981.319.689).

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