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Công an Lai Châu triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ 20 bánh heroin

Thứ Bảy, 17:43, 03/10/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Lai Châu vừa biểu dương Ban chuyên án 0926V về thành tích bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 7 kg tại khu vực biên giới thuộc xã Phong Thổ.

Đây là một trong 3 chuyên án ma túy được lực lượng Công an tỉnh triệt phá trong thời gian ngắn, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Lai Châu không ma túy vào năm 2030.

Chiều nay (3/10), Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương Ban chuyên án 0926V về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 7 kg.

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Thiếu tướng Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định, kết quả này thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an Lai Châu trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy

Trước đó, qua công tác nắm tình hình từ cuối tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vào địa bàn tỉnh để tiêu thụ. Trên cơ sở đó, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án 0926V, huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, xác minh, hồi 14h30 phút ngày 13/9 vừa qua, tại đoạn đường tuần tra thuộc bản Pô Tô, xã Phong Thổ, cách mốc biên giới 61 khoảng 600 m theo hướng về mốc 60, Ban chuyên án đã bắt quả tang Giàng A Vả, sinh năm 1982 và Giàng A Chía, sinh năm 1985, cùng trú tại bản Pho, xã Pa Tần, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, tổng khối lượng 7.012 gam, cùng 2 xe mô tô và 3 điện thoại di động.

Chuyên án được thực hiện với sự chủ trì của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an các xã Phong Thổ, Pa Tần.

Đáng chú ý, trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Lai Châu đã liên tiếp triệt phá 3 chuyên án ma túy. Cụ thể, chuyên án 0826S được phá ngày 10/8/2026, bắt 2 đối tượng, thu giữ 8 bánh heroin; chuyên án 0826C được phá ngày 18/8/2026, bắt 1 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin; và chuyên án 0926V, bắt 2 đối tượng, thu giữ 20 bánh heroin.

Tại lễ biểu dương, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu khẳng định, kết quả này thể hiện sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an Lai Châu trong đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua đó, tiếp tục triển khai các chủ trương, nghị quyết về xây dựng xã hội an toàn, văn minh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Lai Châu không ma túy vào năm 2030.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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