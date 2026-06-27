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Đối tượng người nước ngoài lừa đảo hơn 8 triệu Nhân dân tệ, trốn truy nã

Thứ Bảy, 17:23, 27/06/2026
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Zhang Shixing tự nhận quyền sở hữu một số bộ phim, lừa nhiều người ký hợp đồng làm phụ đề cho phim... qua đó lừa nhiều bị hại với tổng số tiền 8,23 triệu Nhân dân tệ.

Chiều ngày 26/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh Bắc Ninh gồm Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bàn giao một đối tượng phạm tội nguy hiểm bị truy nã cho cơ quan chức năng Trung Quốc và tổ chức bắt giữ thành công một đối tượng truy nã khác.

Đối tượng này là Zhang Shixing, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc. ​Theo hồ sơ truy nã của Công an quận Phổ Đà, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc: Năm 2025, Zhang Shixing là chủ sở hữu 3 công ty truyền thông văn hóa Jingqi, Touqin và Weisheng, có trụ sở đặt tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Doi tuong nguoi nuoc ngoai lua dao hon 8 trieu nhan dan te, tron truy na hinh anh 1
Cơ quan chức năng bàn giao đối tượng Zhang Shixing

Zhang Shixing đã câu kết với các nhiều người khác, lập nhiều văn phòng đại diện tại Thượng Hải, thuê nhân công để quảng bá cho hoạt động của các công ty. Nhằm thu lợi bất chính, Zhang Shixing đã tự nhận quyền sở hữu của một số bộ phim, lừa nhiều người ký hợp đồng làm phụ đề cho phim.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Zhang Shixingđã lừa nhiều bị hại với tổng số tiền 8,23 triệu Nhân dân tệ.

Ngày 27/3/2026, Công an quận Phổ Đà đã ra lệnh tạm giam đối với Zhang Shixing để điều tra về hành vi lừa đảo hợp đồng. Sau khi Zhang Shixing biết có Lệnh tạm giam đã tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm mục đích di chuyển sang Campuchia lẩn trốn hành vi vi phạm đang bị cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 03/6/2026, khi đối tượng đang di chuyển đến nút giao Tây Nam của phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục bắt xe di chuyển thì đã bị phát hiện, bắt giữ.

Đồng thời, với việc tổ chức bàn giao đối tượng Zhang Shixing trên, cũng trong buổi chiều ngày 26/6/2026, tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Công an xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn tổ chức xác minh, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Bình, sinh năm 1986, có hành vi phạm tội “Trộm cắp tài sản” khi đang trốn tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Theo hồ sơ truy nã, Nguyễn Văn Bình và Nguyễn Văn Nhượng là công nhân Công ty Chitwing thuộc Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Doi tuong nguoi nuoc ngoai lua dao hon 8 trieu nhan dan te, tron truy na hinh anh 2
Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Bình bị bắt giữ thành công

Từ ngày 20/6 đến ngày 27/8/2025, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của công ty (hàng trăm bao tải bên trong có hạt nhựa) để đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Sau khi bị phát hiện mất các bao tải chứa hạt nhựa thì Công ty Chitwing đã trình báo cơ quan Công an. Ngày 07/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tuy nhiên, quá trình thi hành lệnh trên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi nơi ở, nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc… nhằm trốn tránh sự truy tìm của các cơ quan chức năng.

​Với sự khẩn trương trong công tác truy xét và phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ thành công đối tượng và tổ chức bàn giao ngay trong tối cùng ngày cho đơn vị chức năng để phục vụ công tác điều tra.

​Việc bắt giữ, bàn giao kịp thời đối tượng truy nã cho cơ quan chức năng Trung Quốc và tóm gọn đối tượng truy nã trên đã thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, nâng cao uy tín của của lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh trong hợp tác quốc tế.

Theo Minh Thúy/An ninh Thủ đô
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