Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra vụ phá rừng làm đường đây điện 110kV

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Giang và Công an huyện Đông Giang khẩn trương tiếp nhận hồ sơ vi phạm và điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm đối với vụ phá rừng.