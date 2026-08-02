Truy tố người phụ nữ lừa đảo "chạy án" để chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Phùng Thị Lường là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định. Lường có mối quan hệ họ hàng với Phùng Khắc Bảo (SN 1977). Bảo là chồng chị Trương Thị Lanh (SN 1979), trú tại xã Phú Cát, thành phố Hà Nội.

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Năm 2023, Lường được biết thông tin Bảo bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến tháng 4/2023, Lường gặp vợ của Bảo là chị Lanh để nói chuyện rồi đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ có thể "chạy án" để xin giảm án cho Bảo xuống còn khoảng 4 năm tù giam.

Lường yêu cầu chị Lanh phải đưa 1,2 tỷ đồng để làm chi phí giảm án. Tin tưởng thông tin Lường đưa ra là thật, chị Lanh đã nhiều lần đưa cho Lường tổng số tiền 1,2 tỷ đồng.

Cầm số tiền này, Lường đã chi tiêu cá nhân. Đến tháng 4/2024, TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt Bảo mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó biết mình bị lừa, chị Lanh đã làm đơn đến Công an TP Hà Nội để tố cáo hành vi của Lường.