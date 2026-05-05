Công an vào cuộc vụ bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành

Thứ Ba, 16:36, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 5/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ và cha dượng bạo hành, xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra tại một phòng trọ tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, nơi người mẹ đến thuê ở cùng con trai và người tình được hơn 1 tháng nay. Theo lãnh đạo xã Hòa Hiệp, sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi cháu bé, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng xã có biện pháp bảo vệ cháu bé.

Theo thông tin ban đầu, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo từ một người dân trên địa bàn về việc cháu N.G.K (2 tuổi) nghi bị mẹ ruột là bà N.T.T.T, 33 tuổi, trú phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM bạo hành dẫn đến thương tích nặng trên cơ thể.

Ngay sau đó, công an xã đã đến hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM ghi nhận vụ việc, đồng thời đưa cháu K đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.

cong an vao cuoc vu be trai 2 tuoi nghi bi me ruot va cha duong bao hanh hinh anh 1
Những vết thương trên cơ thể cháu bé 2 tuổi (ảnh: CTV)

Qua xác minh ban đầu của cơ quan công an, bà N.T.T.T và người tình là D.C, 30 tuổi, trú tỉnh An Giang đến thuê nhà trọ tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp và sống chung cùng cháu K là con riêng của T.

Vào khoảng 9h ngày 2/5, C kêu cháu K dậy ăn sáng nhưng cháu khóc nên C đã lấy cây tre đánh vào chân cháu bé.

Đến 14h cùng ngày, khi thấy bà T dùng cây tre đánh vào lưng và đầu của cháu K, C cũng lấy cây tre đánh vào người  cháu bé.

Khi thấy K bị chảy máu vùng đầu, cả hai đi mượn tiền để đưa cháu đi bệnh viện. Vụ việc được người hàng xóm phát hiện nên trình báo cơ quan công an địa phương.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai của bà T và C để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Bắt giữ 3 thanh niên rượt đuổi, đánh người đi đường ở TP.HCM

VOV.VN - Công an TP.HCM đã tạm giữ 3 thanh niên rượt đuổi, dùng nón bảo hiểm tấn công một người đi đường ở phường Tam Thắng (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), gây bức xúc dư luận sau khi clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Bức tường ngăn cách khu công nghiệp ở TP.HCM bị phá dỡ làm nơi kinh doanh

VOV.VN - Người dân 2 phường Phú Mỹ và Tân Phước (TP. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM phản ánh, dọc các bức tường rào ngăn cách giữa Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 đã bị nhiều người phá bỏ để kinh doanh, tập kết vật tư, bãi đậu xe.

TP.HCM chi gần 1.000 tỷ đồng mở rộng đường cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ

VOV.VN - Sáng 4/5, phường Vườn Lài, TP.HCM khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, nằm liền kề Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

