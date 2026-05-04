Bức tường ngăn cách khu công nghiệp ở TP.HCM bị phá dỡ làm nơi kinh doanh

Thứ Hai, 14:55, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người dân 2 phường Phú Mỹ và Tân Phước (TP. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM phản ánh, dọc các bức tường rào ngăn cách giữa Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 đã bị nhiều người phá bỏ để kinh doanh, tập kết vật tư, bãi đậu xe.

Theo người dân địa phương, bức tường (gạch) được dựng lên là để ngăn cách giữa nội ô khu công nghiệp và phần đất người dân phía bên ngoài (giáp ranh). Tuy nhiên, trong thời gian qua nhiều người đã tự ý phá bức tường tại hơn 10 điểm để mở lối đi ra phía Khu công nghiệp. 

buc tuong ngan cach khu cong nghiep o tp.hcm bi pha do lam noi kinh doanh hinh anh 1
Phá bức trường mở lối đi vào bên trong khu công nghiệp

Sau khi những bức tường này được phá bỏ, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ như: điểm vá vỏ xe, nơi tập kết vật tư, bãi đậu xe, văn phòng doanh nghiệp… thậm chí có cả sân bóng đá mini, ngang nhiên hoạt động.

Nghiêm trọng hơn, hằng ngày các loại phương tiện có nhu cầu tập kết vật tư, nguyên liệu, giao dịch vận tải ra vào thường xuyên gây mất an ninh trật tự Khu công nghiệp.

buc tuong ngan cach khu cong nghiep o tp.hcm bi pha do lam noi kinh doanh hinh anh 2
Làm bãi tập kết, nhà xưởng phía sau bức tường khu công nghiệp

Người dân 2 phường Phú Mỹ và Tân Phước đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng thực trạng này vẫn tiếp diễn.

Một lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND phường Phú Mỹ cho biết, phường sẽ thành lập đoàn kiểm tra thực địa các vị trí mà người dân tự ý phá tường rào, nếu phát hiện sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định. 

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tag: Phá tường khu công nghiệp Mở lối đi trái phép Phú Mỹ Tân Phước Mất an ninh trật tự Kinh doanh trái phép Bãi tập kết vật tư Xe ra vào thường xuyên Phản ánh người dân Kiểm tra xử lý vi phạm
TP.HCM chi gần 1.000 tỷ đồng mở rộng đường cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ
TP.HCM chi gần 1.000 tỷ đồng mở rộng đường cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ

VOV.VN - Sáng 4/5, phường Vườn Lài, TP.HCM khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, nằm liền kề Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Du lịch TP.HCM bội thu từ 2 kỳ nghỉ lễ kéo dài
Du lịch TP.HCM bội thu từ 2 kỳ nghỉ lễ kéo dài

VOV.VN - Theo Sở Du lịch TP.HCM, hai đợt nghỉ lễ vừa qua (Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5), các điểm tham quan văn hóa-lịch sử, du lịch biển, các khu vui chơi giải trí và không gian công cộng đã đón 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa, mang về cho thành phố khoảng 8.700 tỷ đồng từ các dịch vụ.

TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số
TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số

VOV.VN - Hơn 700 cán bộ TP.HCM tham gia chương trình tập huấn chuyển đổi số, nhằm chuẩn hóa năng lực tham mưu trong hệ thống chính trị. 

