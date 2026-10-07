Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm 3 năm tù nhưng không hưởng án treo

Chiều 7/10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Các bị cáo đứng nghe tòa phúc thẩm tuyên án chiều 7/10. (Ảnh: Trọng Phú)

Trong phiên xét xử phúc thẩm, cựu Bộ trưởng Kim Tiến có đơn xin xử vắng mặt do đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Đồng thời, bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) cũng có đơn xin xét xử vắng mặt vì sức khỏe yếu.

Trước đó, vào tháng 5 cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù và buộc bồi thường 108 tỷ đồng. Đến trước ngày diễn ra xét xử phúc thẩm, bà Tiến đã nộp khắc phục đầy đủ 108 tỷ đồng. Trong quá trình diễn ra phiên xét xử phúc thẩm, các bị cáo đã nộp khắc phục thêm gần 2 tỷ đồng. Trong đó bà Tiến và gia đình nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ các đồng nghiệp khắc phục hậu quả chung của vụ án.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, gây thất thoát lãng phí số tiền lớn, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Nhà nước. Việc đưa ra xét xử các bị cáo là đúng quy định. Khi xét kháng cáo của các bị cáo, tòa đã đánh giá tính chất mức độ, hành vi vi phạm của từng bị cáo, đảm bảo phòng ngừa chung.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Tại phiên tòa, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Nhân thân tốt; gia đình có công với cách mạng; bản thân có thành tích trong công tác, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương... Một số bị cáo nêu tình trạng khó khăn, cơ thể già yếu, mắc nhiều bệnh nền. Họ cho rằng quá trình thực hiện dự án cũng chịu nhiều áp lực về chất lượng công trình cũng như tiến độ.

Mức án phúc thẩm với các bị cáo

Tòa cấp phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, tuyên án bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế mức án 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (án sơ thẩm là 6 năm tù).

Bị có Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) nhận mức án 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 19 năm tù về tội "Nhận hối lộ", tổng hình phạt là 29 năm tù;

Bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) nhận mức án 4 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” (án sơ thẩm 7 năm tù).

Bốn bị cáo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư và Hoàng Xuân Hiệp được tòa tuyên chuyển từ 3 năm tù giam sang 3 năm tù treo. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 3 năm 6 tháng tù.