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Người lập nhóm Facebook "Những người ghét bố mẹ" được công an gọi lên làm việc

Thứ Tư, 14:23, 07/10/2026
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VOV.VN - Ngày 7/10, theo Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh đã làm việc với L.T.C chính là người lập nhóm Facebook “Nhóm những người ghét bố mẹ” có gần 1.000 thành viên tham gia.

Tại buổi làm việc, L.T.C (sinh năm 2005, trú trên địa bàn tỉnh) cho biết, thời điểm còn là học sinh, do có những bất đồng, giận dỗi và không đồng ý với quan điểm của bố, mẹ và các thành viên trong gia đình nên đã lập nhóm Facebook nói trên. Việc L.T.C tạo nhóm xuất phát từ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân, không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

nguoi lap nhom facebook nhung nguoi ghet bo me duoc cong an goi len lam viec hinh anh 1
L.T.C tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Qua trao đổi, tuyên truyền, giải thích của lực lượng Công an, L.T.C đã nhận thức rõ hơn về những tác động có thể phát sinh từ việc tạo lập các trang, nhóm trên mạng xã hội. Đặc biệt là những nhóm có tên gọi, nội dung mang tính tiêu cực, dễ tạo tâm lý đồng thuận với những suy nghĩ lệch lạc hoặc gây tác động không tốt đến dư luận xã hội, nhất là đối với lứa tuổi học sinh, sinh viên.

L.T.C nhận thức việc tạo lập nhóm trên là chưa phù hợp, có thể gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội trên không gian mạng và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tình hình an ninh, trật tự. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, L.T.C đã tự nguyện đổi tên nhóm, kiểm duyệt chặt chẽ các bài viết đăng tải, đồng thời cam kết không tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cảnh giác với việc tạo lập, chia sẻ nội dung tiêu cực trên mạng xã hội.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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