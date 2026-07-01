Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu bị tuyên phạt mức án 29 năm tù

Chiều 1/7, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 17 bị cáo phạm tội Tham ô tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Nam Triệu (thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an).

Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu) mức án 20 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Hưng phải nhận mức án 29 năm tù cho hai tội danh.

Cựu Chủ tịch công ty Nam Triệu - Nguyễn Văn Hưng (đeo kính bên trái) tại phiên tòa. (Ảnh: Phú Phùng)

Bị cáo Lê Tiến Quý (cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 Công ty Nam Triệu) bị phạt 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản". Bị cáo Nguyễn Ngọc Tính (cựu Thủ quỹ Xí nghiệp X30) bị phạt 9 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù treo đến 7 năm tù giam. Về phần dân sự, tòa xác định tổng số tiền bị tham ô là 23,8 tỷ đồng, đã được khắc phục toàn bộ.

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng uy tín các cơ quan Nhà nước nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc răn đe, phòng ngừa.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Hưng gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 hơn 23 tỷ đồng.