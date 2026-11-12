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Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đề nghị 36 - 42 tháng tù

Thứ Năm, 18:25, 12/11/2026
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VOV.VN - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mức án 36 - 42 tháng tù vì vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Chiều 12/11 tại Hà Nội, đại diện Viện kiểm sát đã tiến hành đề nghị mức án với cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Lê Đức Giang cùng 10 bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát.

Viện kiểm sát xác định các bị cáo Lê Đức Giang cùng các thuộc cấp đã làm trái nhiệm vụ được giao trong quá trình thẩm định, tham mưu và quyết định cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác tại Mỏ số 02 chuyển đổi cho Công ty Thiên An Phát.

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Ông Lê Đức Giang (tóc bạc, thứ ba từ trái qua) và các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Hành vi này vi phạm đã gây thất thoát tài sản Nhà nước trị giá hơn 5,18 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Lê Đức Giang - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, là người có thẩm quyền quyết định việc cho phép chuyển nhượng và cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Về các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện kiểm sát ghi nhận trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi sai phạm.

Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) mức án 36-42 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cùng tội danh, bị cáo Phạm Văn Hoành (cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) bị đề nghị mức án 30-36 tháng tù.

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Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Hai bị cáo Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) cùng bị đề nghị mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Thiên An Phát, đại diện VKS đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và 4-5 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tùng bị đề nghị 7-9 năm tù, đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung 200 triệu đồng.

Trọng Phú/VOV.VN
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