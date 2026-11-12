Cựu Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang nộp khắc phục 1,8 tỷ đồng

Ngày 12/11, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Lê Đức Giang (53 tuổi), cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cùng 10 bị cáo trong vụ án liên quan đến việc chuyển nhượng, cấp phép và khai thác cát trái quy định tại địa phương này.

Trong vụ án này, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang bị đưa ra xét xử về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang (tóc bạc) cùng các bị cáo tại phiên tòa ngày 12/11. (Ảnh: Trọng Phú)

Cùng bị xét xử về tội danh nói trên là các bị cáo Phạm Văn Hoành - cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng - cựu Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Tâm - cựu chuyên viên Phòng Công nghiệp xây dựng và khoa học công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng - Giám đốc Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát; Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc - đều là thành viên góp vốn Công ty CP khoáng sản Thiên An Phát - bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo nội dung cáo trạng được Viện kiểm sát công bố tại tòa, ông Lê Đức Giang bị cáo buộc nhận 180 triệu đồng từ giám đốc doanh nghiệp dưới hình thức "tiền bồi dưỡng", quà biếu dịp lễ, Tết trong quá trình giải quyết thủ tục chuyển nhượng, cấp phép khai thác mỏ cát.

Quá trình giải quyết vụ án, ông Giang và gia đình đã nộp tổng cộng 1,8 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Cụ thể, trước phiên tòa, ông Giang và gia đình đã nộp khắc phục 1,1 tỷ đồng. Sau đó đến trước ngày xét xử, vợ ông Giang nộp thêm tiền khắc phục, nâng tổng số tiền khắc phục của cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa lên 1,8 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, 180 triệu đồng là số tiền ông Giang được xác định đã hưởng lợi trong quá trình tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

Thiệt hại hơn 5,1 tỉ đồng bắt nguồn từ những sai phạm trong việc thẩm định, tham mưu và cấp giấy phép khai thác cát vượt trữ lượng còn lại của mỏ.

Cụ thể, giấy phép do ông Giang ký cho phép doanh nghiệp khai thác hơn 147.000m³ cát, trong khi trữ lượng còn lại của mỏ chỉ hơn 101.000m³. Phần trữ lượng được cấp phép vượt hơn 46.000m³, có giá trị hơn 5,1 tỉ đồng, được cơ quan công tố xác định là thiệt hại tài sản nhà nước do hành vi của ông Giang cùng ba cựu cán bộ gây ra.