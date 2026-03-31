Cựu quyền Cục trưởng Trần Tố Nghị khai về 10 tỷ đồng "đặt trước cửa nhà"

Thứ Ba, 14:13, 31/03/2026
VOV.VN - Tại phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng, Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ các hành vi đưa - nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng của các bị cáo để "thông thầu".

Đặt 10 tỷ trước cửa nhà

Ngày 31/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cùng nhiều cựu lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) trong vụ án liên quan Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân).

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, để trúng thầu hàng loạt dự án thủy lợi, Giám đốc Công ty Hoàng Dân - Nguyễn Văn Dân đã chi tiền cho nhiều cựu quan chức, lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ).

Bị cáo Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình tại phiên tòa.

Trong số những người bị cáo buộc nhận tiền có ông Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình.

Khai báo với HĐXX, ông Nghị nói quen biết Nguyễn Văn Dân khi đi kiểm tra chất lượng và tiến độ các công trường. Để được thực hiện dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An), Nguyễn Văn Dân đã chi hối lộ cho ông Nghị với số tiền 13 tỷ đồng.

Ông Dân khai sau khi trúng thầu đã mang 10 tỷ đồng đến nhà ông Nghị, địa chỉ nhà do ông Nghị cung cấp. Tuy nhiên, khi đến nơi ông Dân không vào nhà mà chỉ nói "có túi quà biếu anh" rồi đặt 10 tỷ đồng trước cửa mà không bước vào nhà.

Trả lời HĐXX, ông Nghị thừa nhận lời khai của bị cáo Dân là đúng và còn nói thêm, ngoài 10 tỷ đồng còn nhận thêm của doanh nghiệp khoảng 3 tỷ đồng, chia thành nhiều lần khác nhau. Đến nay, gia đình ông Nghị đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính. 

Ông Nghị khai: "Bị cáo suy nghĩ đơn giản là người ta cảm ơn thì mình nhận. Đến nay rất hối hận vì đã không giữ được mình sau 40 năm công tác, thấy mình quá sai, không còn gì để thanh minh"

Cựu Cục phó bỏ trốn sau khi nhận hàng tỷ đồng

Tại tòa, HĐXX cũng yêu cầu làm rõ hành vi của ông Nguyễn Hải Thanh (cựu Cục phó Cục quản lý xây dựng công trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ; đang bị truy nã). Tổng số tiền mà ông Thanh nhận hối lộ được cơ quan chức năng xác định là 6,25 tỷ đồng, qua nhiều lần giao nhận.

Khai tại tòa, bị cáo Dân cho biết khi gặp ông Thanh đã hứa hẹn để được tạo điều kiện trúng các gói thầu: "Ngoài đấy người ta cảm ơn như nào thì trong này chúng em cũng cảm ơn các anh như thế".

Cựu Cục phó Cục quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh.

Lần "cảm ơn" thứ nhất diễn ra vào sau Tết Nguyên đán năm 2018, khi doanh nghiệp đưa 5 tỷ đồng cảm ơn đơn vị của ông Thanh. Cựu Cục phó giữ lại 1,25 tỷ đồng, còn lại chia cấp dưới.

Sau đó trong một lần gặp mặt, ông Dân được ông Thanh "tâm sự" đang mua nhà đất và thiếu 10 tỷ đồng nên muốn vay. Hiểu ý, ông Dân đã hai lần đưa cho ông Thanh tổng 10 tỷ đồng. Trong đó, một lần đưa tiền lên ô tô của cựu cục phó, lần còn lại đưa trên đường. 

Một thời gian sau, ông Thanh chủ động gọi điện cho Dân để trả lại 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thanh còn yêu cầu Dân ký vào các bộ hồ sơ do chính mình soạn thảo sẵn, bao gồm: giấy vay tiền và giấy trả tiền. Khi HĐXX hỏi bị cáo Dân mục đích của việc soạn giấy vay tiền, trả tiền rồi ký vào giấy để làm gì, bị cáo Dân suy nghĩ một lúc rồi khai: "Sau này, bị cáo mới hiểu ra rằng ông Thanh làm thế để tránh tội Nhận hối lộ".

Đến nay, cựu Cục phó Nguyễn Hải Thanh được xác định đã xuất cảnh sang Canada và bị truy nã. Hiện ông đang bị TAND TP Hà Nội xét xử vắng mặt.

Trọng Phú/VOV.VN
Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường
VOV.VN - Theo cơ quan điều tra, sau khi được trúng thầu, các doanh nghiệp đã chi 35 tỷ đồng cho bị can Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Đột kích ổ nhóm tổ chức sử dụng ma túy, bắt 7 đối tượng trong đêm

VOV.VN - Ngày 30/3, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Xuyên vừa bắt giữ 7 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ Methamphetamine, Ketamine cùng nhiều phương tiện, dụng cụ.

Triệt xóa nhóm đối tượng “bay lắc” nhiều ngày liên tục tại Hà Tĩnh

VOV.VN - Ngày 30/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Can Lộc vừa triệt xóa nhóm đối tượng tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhiều ngày liên tục tại nhà riêng và trong khách sạn.

