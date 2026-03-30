Khởi tố cựu Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Thứ Hai, 22:05, 30/03/2026
VOV.VN - Theo cơ quan điều tra, sau khi được trúng thầu, các doanh nghiệp đã chi 35 tỷ đồng cho bị can Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Ngày 30/3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) vừa phối hợp cùng Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Văn Thức - cựu Cục trưởng Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và 10 người khác. Các bị can bị khởi tố về các nhóm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

khoi to cuu cuc truong cuc moi truong, bo nong nghiep va moi truong hinh anh 1
Bị can Hoàng Văn Thức sau khi bị bắt

Vi phạm xảy ra tại các dự án đầu tư mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nâng cấp hệ thống quan trắc do Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thực hiện, cùng nhiều đơn vị liên quan trên cả nước.

Trong số 18 trạm quan trắc không khí tự động do Cục Môi trường đầu tư, vận hành từ năm 2020, đặt tại các khu vực công cộng nhằm giám sát chất lượng không khí và cảnh báo ô nhiễm. Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Seiky và Công ty cổ phần Kỹ thuật Toàn cầu là đơn vị cung cấp thiết bị.

Cơ quan điều tra xác định, để trúng thầu, các doanh nghiệp đã thông đồng với đơn vị tư vấn thẩm định giá, lập hồ sơ mời thầu, cài cắm tiêu chí kỹ thuật và điều kiện như giấy phép bán hàng nhằm hạn chế cạnh tranh. Nhờ đó, chỉ liên danh Seiky - Toàn cầu đáp ứng yêu cầu và trúng thầu.

Theo cơ quan điều tra, sau khi được trúng thầu, các doanh nghiệp đã chi 35 tỷ đồng cho bị can Hoàng Văn Thức. Để có tiền chi ngoài hợp đồng cho chủ đầu tư, các nhà thầu đã nâng giá thiết bị nhập khẩu.

Trọng Phú/VOV.VN
