Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng: "Cái sai của bị cáo là nhận tiền"

Chiều 30/3, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (cũ) Hoàng Văn Thắng và các bị cáo. Phiên tòa tiếp diễn với phần xét hỏi của chủ tọa dành cho bị cáo Hoàng Văn Thắng.

Tại tòa, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai, nghe rõ những lời trình bày trước đó của bị cáo Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân. Bị cáo Thắng khai, quen bị cáo Dân từ khoảng năm 2010 khi đi kiểm tra các công trình ở Tây Nguyên.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai báo tại phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

“Việc nhận tiền của bị cáo Dân là hành động rất sai, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước” - Bị cáo Thắng trình bày. Giải thích cho việc nhận tiền từ Nguyễn Văn Dân (cụ thể là 200.000 USD), bị cáo Thắng nói thời điểm nhận tiền, nghĩ mình đã làm tốt công việc nên "anh em cảm ơn thì nhận".

Bị cáo Thắng phân trần, thời điểm đó, các công trình ở Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn về xây dựng, vốn, thể chế.. "Bị cáo đã lăn lộn với anh em để cùng tháo gỡ", cựu Thứ trưởng trình bày.

Song bị cáo Thắng cũng thừa nhận hành vi nhận hối lộ: “Nếu bị cáo không nhận tiền thì không thể vướng vào vòng pháp luật. Cái sai của bị cáo là nhận tiền. Bị cáo rất ăn năn khi không giữ được thanh danh của người làm thủy lợi”.

Toàn cảnh phiên tòa. (Ảnh: Trọng Phú)

Cựu Thứ trưởng trình bày với tòa, khi Giám đốc công ty Hoàng Dân ra về, bị cáo mở gói quà ra mới biết là tiền. Nhưng bản thân bị cáo khi ấy đã không đấu tranh được với chính mình. Ông Thắng cũng thừa nhận ngoài khoản tiền 200.000 USD thì từ năm 2010 đến khi nghỉ hưu, vào các dịp lễ, tết, Nguyễn Văn Dân có biếu bị cáo khoảng 500 triệu đồng.

“Đây là một trả giá rất đắt. Bị cáo đã không giữ được lời hứa trước Đảng, giữ gìn pháp luật của Nhà nước, không giữ được thanh danh của những người làm thủy lợi. Bị cáo rất hối hận”, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng trình bày và cho biết đã cùng gia đình nộp khắc phục khoản tiền 6,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả của vụ án.