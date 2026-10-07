Cựu Viện trưởng Pháp y tâm thần Trung ương lĩnh án 20 năm tù

Chiều 7/10, sau thời gian nghị án, TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

HĐXX đánh giá Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) với 7 tiền án đã phạm tội tinh vi, xảo quyệt, dùng tiền "thao túng" nhiều hoạt động của Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Mai Anh là bị cáo "trung tâm của các hành vi phạm tội".

Bị cáo Trần Văn Trường tại phiên tòa. (Ảnh: Phú Nguyên)

Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường có vai trò cao nhất trong nhóm sai phạm Nhận hối lộ. Bị cáo Trần Văn Trường là người Nhận hối lộ nhiều nhất với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng (hưởng lợi hơn 6,6 tỷ đồng) từ Nguyễn Thị Mai Anh và một số môi giới trung gian "chạy" giảm định tâm thần, chạy việc và "tạo điều kiện" giúp đỡ các đối tượng đang điều trị tại Viện.

Do đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Mai Anh mức án tổng cộng 30 năm tù về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ. Chồng của Mai Anh, Lê Văn Đông, bị phạt 19 năm tù về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cựu Viện trưởng Trần Văn Trường bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Nhận hối lộ. Bị cáo Đặng Thị Hòa (vợ của bị cáo Trường, cựu cán bộ Phòng Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến) bị tuyên án 8 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Bốn bảo vệ của Viện, mỗi người nhận từ 400.000 đồng đến 570.000 đồng để mở cổng cho Mai Anh và Đông ra ngoài trái quy định, bị tuyên từ 2 năm đến 3 năm tù.

Tòa án nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của nhiều cơ quan, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực giám định tư pháp và hoạt động tố tụng.

Các bị cáo đã lợi dụng chính sách khoan hồng của Nhà nước trong việc tạo điều kiện điều trị cho can phạm mắc bệnh tâm thần để trục lợi có hệ thống. Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, gây hoang mang và bất bình trong xã hội.