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Đà Nẵng bắt Giám đốc Trung tâm Anh ngữ tổ chức đào tạo trái phép

Thứ Năm, 15:52, 29/10/2026
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VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giám đốc Trung tâm Anh ngữ tổ chức đào tạo chui, thông tin sai sự thật để chiêu sinh.

Tổ chức dạy chui chương trình phổ thông, thu phí hàng triệu đồng/tháng

Đối tượng bị bắt là Trương Văn Thiên Tư, sinh năm 1970, trú 177, đường Hải Phòng, phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trương Văn Thiên Tư lập ra Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức vụ Giám đốc.

Mặc dù chỉ được Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không được cấp phép dạy chương trình phổ thông, không được cấp phép liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài nhưng Trương Văn Thiên Tư vẫn tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang danh Prinberk Academy cho học sinh từ 5 - 16 tuổi.

Da nang bat giam doc trung tam anh ngu to chuc dao tao trai phep hinh anh 1
Trương Văn Thiên Tư (áo trắng) lúc bị bắt.

Theo chương trình học của trung tâm này, học sinh học 5 ngày/tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày học 2 buổi sáng, chiều, mức học phí từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng/tháng. Trong quá trình hoạt động, Trương Văn Thiên Tư đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Thiên Lập Nhân.

Trương Văn Thiên Tư còn đưa ra các thông tin sai sự thật. Nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để theo học chương trình Prinberk Academy tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân dẫn đến vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Cơ quan An nình điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đình Thiệu/VOV-miền Trung
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