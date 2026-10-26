Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 337 triệu đồng của một phụ nữ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Nguyễn Chí Công, sinh năm 1989, trú xã Tam Anh, TP Đà Nẵng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) tạo lập danh tính giả mang tên “Nguyễn Minh Luật”. Công tự giới thiệu chưa có vợ con và đang giữ chức vụ Phó Giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng để làm quen, tạo dựng tình cảm với chị K.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Chí Công. (Ảnh: CA)

Đến khoảng tháng 12/2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Công đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị. Để tạo lòng tin, Công sử dụng điện thoại di động làm giả bệnh án của một bệnh viện tại Hàn Quốc rồi gửi cho chị K.

Tin tưởng những thông tin này, chị K. nhiều lần chuyển tiền cho Công với lý do chi trả chi phí chữa bệnh, tổng số tiền hơn 337 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Công sử dụng vào mục đích cá nhân và đi du lịch cùng bạn bè.

Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 4/2026, Công tiếp tục sử dụng danh tính giả “Nguyễn Minh Luật” để làm quen, tạo dựng tình cảm với một phụ nữ khác.

Đến khoảng tháng 4/2026, phát hiện sự việc, chị K yêu cầu Công trả lại số tiền đã chuyển. Tuy nhiên, do không có khả năng hoàn trả, Công cắt đứt liên lạc. Nhận thấy mình bị lừa đảo, chị K đã trình báo cơ quan công an để được giải quyết theo quy định pháp luật.