Đà Nẵng truy quét khai thác vàng trái phép

Lực lượng công an phát hiện một số khu vực đồi núi tại thôn Bích Nam và thôn Bích An, xã Tam Xuân có dấu hiệu bị các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép, bằng phương thức thủ công như cuốc, xẻng, xà beng… Xã Tam Xuân đã thành lập Tổ công tác gồm lực lượng công an, quân sự, phòng kinh tế xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiến hành kiểm tra thực địa tại các khu vực nghi vấn.

Lực lượng chức năng tiến hành san lấp các hố đào khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng phát hiện 3 hố đào thủ công cũ, gồm 1 hố tại thôn Bích Nam và 2 hố tại thôn Bích An. Tại thời điểm kiểm tra không có người khai thác. Các hố có đường kính khoảng 1,5 mét, sâu từ 4 mét đến 5 mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và gia súc khi đi lại trong khu vực này.

Tổ công tác đã lập hồ sơ vụ việc, thuê phương tiện cơ giới tiến hành san lấp toàn bộ các hố đào nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn hoạt động khai thác vàng trái phép và bảo đảm an toàn địa bàn.

Công an xã Tam Xuân tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực đồi núi, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái pháp luật theo quy định.

Các hố có đường kính khoảng 1,5m, sâu từ 4-5m.