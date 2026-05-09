中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng truy quét khai thác vàng trái phép

Thứ Bảy, 17:17, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 8/5, Công an xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng tổ chức lực lượng truy quét tình trạng khai thác vàng trái phép tại các khu vực đồi núi thuộc thôn Bích Nam và Bích An.

Lực lượng công an phát hiện một số khu vực đồi núi tại thôn Bích Nam và thôn Bích An, xã Tam Xuân có dấu hiệu bị các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép, bằng phương thức thủ công như cuốc, xẻng, xà beng… Xã Tam Xuân đã thành lập Tổ công tác gồm lực lượng công an, quân sự, phòng kinh tế xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiến hành kiểm tra thực địa tại các khu vực nghi vấn. 

Da nang truy quet khai thac vang trai phep hinh anh 1
Lực lượng chức năng tiến hành san lấp các hố đào khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng phát hiện 3 hố đào thủ công cũ, gồm 1 hố tại thôn Bích Nam và 2 hố tại thôn Bích An. Tại thời điểm kiểm tra không có người khai thác. Các hố có đường kính khoảng 1,5 mét, sâu từ 4 mét đến 5 mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và gia súc khi đi lại trong khu vực này.

Tổ công tác đã lập hồ sơ vụ việc, thuê phương tiện cơ giới tiến hành san lấp toàn bộ các hố đào nhằm ngăn chặn nguy cơ tái diễn hoạt động khai thác vàng trái phép và bảo đảm an toàn địa bàn.

Công an xã Tam Xuân tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực đồi núi, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác khoáng sản trái pháp luật theo quy định.

Da nang truy quet khai thac vang trai phep hinh anh 2
Các hố có đường kính khoảng 1,5m, sâu từ 4-5m.
CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
Tag: Đà Nẵng vàng tặc khai thác vàng trái phép Tam Xuân Đà Nẵng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Vàng tặc” đào núi, mở đường, lắp camera ngang nhiên hoạt động ở miền núi Đà Nẵng
“Vàng tặc” đào núi, mở đường, lắp camera ngang nhiên hoạt động ở miền núi Đà Nẵng

VOV.VN - Tại xã miền núi Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ), các đối tượng đưa máy đào và gần 20 máy nổ vào núi khai thác vàng trái phép, mở đường, lắp camera cảnh giới. Dù lực lượng chức năng nhiều lần truy quét nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

“Vàng tặc” đào núi, mở đường, lắp camera ngang nhiên hoạt động ở miền núi Đà Nẵng

“Vàng tặc” đào núi, mở đường, lắp camera ngang nhiên hoạt động ở miền núi Đà Nẵng

VOV.VN - Tại xã miền núi Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ), các đối tượng đưa máy đào và gần 20 máy nổ vào núi khai thác vàng trái phép, mở đường, lắp camera cảnh giới. Dù lực lượng chức năng nhiều lần truy quét nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

Công an Đà Nẵng kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm khai thác vàng trái phép
Công an Đà Nẵng kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My), hoạt động chủ yếu vào ban đêm với phương thức khá tinh vi.

Công an Đà Nẵng kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm khai thác vàng trái phép

Công an Đà Nẵng kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm khai thác vàng trái phép

VOV.VN - Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My), hoạt động chủ yếu vào ban đêm với phương thức khá tinh vi.

Bắt giữ đối tượng điều hành khai thác vàng trái phép, sử dụng vật liệu nổ
Bắt giữ đối tượng điều hành khai thác vàng trái phép, sử dụng vật liệu nổ

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hồ Chí Trung, sinh năm 1982, trú xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng khi đang lẩn trốn, làm rẫy tại tỉnh Đắk Lắk.

Bắt giữ đối tượng điều hành khai thác vàng trái phép, sử dụng vật liệu nổ

Bắt giữ đối tượng điều hành khai thác vàng trái phép, sử dụng vật liệu nổ

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hồ Chí Trung, sinh năm 1982, trú xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng khi đang lẩn trốn, làm rẫy tại tỉnh Đắk Lắk.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật