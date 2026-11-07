Đắk Lắk gắn phổ biến pháp luật với hỗ trợ người dân ở cơ sở

Từ khi vận hành Chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Đắk Lắk đã xử lý 279 trong tổng số 365 văn bản bị ảnh hưởng, cơ bản hoàn thành việc tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật toàn tỉnh.

Cùng với hoàn thiện các quy định, Đắk Lắk chú trọng đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật; tuyên truyền để người dân hiểu, thực hiện đúng các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất, kinh doanh. Với những vấn đề phát sinh trong cuộc sống, người dân được hướng dẫn cách áp dụng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình.

Đắk Lắk trao 26 giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cho biết, để người dân có thể áp dụng kiến thức pháp luật khi gặp những vấn đề trong cuộc sống, ngành Tư pháp chú trọng kết nối việc phổ biến với hỗ trợ tại cơ sở.

“Chúng tôi chú trọng phương pháp tuyên truyền thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Điểm nhấn là việc kết hợp tuyên truyền với tư vấn, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở. Cách làm này giúp người dân không chỉ hiểu luật mà còn biết cách vận dụng để bảo vệ quyền lợi, phòng ngừa vi phạm ngay từ đầu”, bà Lê Thị Thanh Thủy chia sẻ.

Giai đoạn tới, các sở, ngành, địa phương ở Đắk Lắk sẽ tiếp tục gắn nhiệm vụ chuyên môn về pháp luật với chất lượng phục vụ người dân; kịp thời xử lý vướng mắc trong thi hành pháp luật. Nội dung, hình thức phổ biến pháp luật được điều chỉnh để phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khai thác các nền tảng số để người dân thuận tiện tiếp cận, tra cứu.

Dịp này, tỉnh Đắk Lắk trao 26 giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã; phát động cuộc thi tìm hiểu quy định pháp luật về tư pháp người chưa thành niên, hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.