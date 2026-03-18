Đang án treo sang án tù giam vì coi thường pháp luật

Trước đó, Đồng Xuân Hải được giao cho công an phường quản lý, giáo dục tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình chấp hành án, đối tượng nhiều lần không có mặt theo giấy triệu tập, không chấp hành quy định dù đã được nhắc nhở, tạo điều kiện sửa chữa sai lầm.

Việc lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh Đồng Xuân Hải cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật, góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành của người dân

Trước hành vi coi thường pháp luật, ngày 6/1/2026, Tòa án nhân dân khu vực 6 TP Hải Phòng đã ra quyết định buộc đối tượng phải chấp hành hình phạt tù giam.

Thực hiện quyết định, Công an phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức áp giải đối tượng bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Việc xử lý nghiêm minh thể hiện sự kiên quyết của lực lượng công an cơ sở trong quản lý, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng, đồng thời góp phần răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đây cũng là cảnh báo đối với các trường hợp đang hưởng án treo cần tuân thủ nghiêm quy định, tránh bị xử lý theo pháp luật.