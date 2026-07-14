Đăng bình luận sai sự thật trên Facebook, người đàn ông bị công an mời làm việc

Theo Công an phường Vinh Hưng, ông T.V.L. đã sử dụng tài khoản Facebook "Cơ khí T.L" đăng bình luận dưới một bài viết của một trang mạng xã hội với nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của Công ty Điện lực Nghệ An.

Công an làm việc với ông T.V.L.

Làm việc với cơ quan công an, ông T.V.L. thừa nhận do bức xúc vì tiền điện tăng cao nên đã trực tiếp đăng tải bình luận nêu trên. Tuy nhiên, ông không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh các nội dung đã đăng tải.

Ông T.V.L. cũng nhận thức hành vi của mình là sai, tự nguyện gỡ bỏ bình luận, đăng bài xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân, viết đơn xin lỗi gửi Công ty Điện lực Nghệ An và ông Phạm Công Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đồng thời cam kết không tái phạm.

Hiện Công an phường Vinh Hưng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.