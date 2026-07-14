English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đăng bình luận sai sự thật trên Facebook, người đàn ông bị công an mời làm việc

Thứ Ba, 15:54, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, một người đàn ông bị Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) mời lên làm việc để xử lý theo quy định.

Theo Công an phường Vinh Hưng, ông T.V.L. đã sử dụng tài khoản Facebook "Cơ khí T.L" đăng bình luận dưới một bài viết của một trang mạng xã hội với nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của Công ty Điện lực Nghệ An.

Dang binh luan sai su that tren facebook, nguoi dan ong bi cong an moi lam viec hinh anh 1
Công an làm việc với ông T.V.L.

Làm việc với cơ quan công an, ông T.V.L. thừa nhận do bức xúc vì tiền điện tăng cao nên đã trực tiếp đăng tải bình luận nêu trên. Tuy nhiên, ông không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh các nội dung đã đăng tải.

Ông T.V.L. cũng nhận thức hành vi của mình là sai, tự nguyện gỡ bỏ bình luận, đăng bài xin lỗi công khai trên trang Facebook cá nhân, viết đơn xin lỗi gửi Công ty Điện lực Nghệ An và ông Phạm Công Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đồng thời cam kết không tái phạm.

Hiện Công an phường Vinh Hưng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triệu tập người đưa thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán ở Thái Nguyên
Triệu tập người đưa thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán ở Thái Nguyên

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản TikTok đăng tải thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, thu hút hơn 48.000 lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Triệu tập người đưa thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán ở Thái Nguyên

Triệu tập người đưa thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán ở Thái Nguyên

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh, làm rõ chủ tài khoản TikTok đăng tải thông tin sai sự thật về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, thu hút hơn 48.000 lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Phạt người đàn ông ở Hà Nội tung tin sai sự thật trên mạng xã hội
Phạt người đàn ông ở Hà Nội tung tin sai sự thật trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an xã Thanh Trì (Hà Nội) đã xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Phạt người đàn ông ở Hà Nội tung tin sai sự thật trên mạng xã hội

Phạt người đàn ông ở Hà Nội tung tin sai sự thật trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an xã Thanh Trì (Hà Nội) đã xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước trên mạng xã hội, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Cô gái ở Đà Nẵng đăng thông tin sai sự thật để “câu view” bị phạt 7,5 triệu đồng
Cô gái ở Đà Nẵng đăng thông tin sai sự thật để “câu view” bị phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến ông Đỗ Hải Đăng trên trang cá nhân, N. đã bị phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Cô gái ở Đà Nẵng đăng thông tin sai sự thật để “câu view” bị phạt 7,5 triệu đồng

Cô gái ở Đà Nẵng đăng thông tin sai sự thật để “câu view” bị phạt 7,5 triệu đồng

VOV.VN - Đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến ông Đỗ Hải Đăng trên trang cá nhân, N. đã bị phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật