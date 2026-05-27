English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đăng tin xúc phạm, lĩnh phạt 5 triệu đồng

Thứ Tư, 22:13, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/5, Công an phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với T.M.C., trú tại phường Tích Lương, do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an và ngành giáo dục trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội của T.M.C. đăng tải, chia sẻ bài viết và video liên quan đến lực lượng công an và ngành giáo dục có dấu hiệu sai sự thật, mang tính công kích, bôi nhọ, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Dang tin xuc pham, linh phat 5 trieu dong hinh anh 1
Người vi phạm làm việc với cơ quan công an

Quá trình làm việc với cơ quan công an, T.M.C. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an phường Tích Lương đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không tiếp tay lan truyền các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

xu_phat_hanh_vi_xuc_pham_luc_luong_cand_tren_mang_xa_hoi_o_thai_nguyen.jpg

Xử phạt hành vi xúc phạm lực lượng CAND trên mạng xã hội ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Đồng Hỷ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.H (sinh năm 1989, trú tại xóm Cà Phê, xã Đồng Hỷ) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm danh dự lực lượng Công an nhân dân (CAND) trên mạng xã hội. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng

Danh Thiết/VOV.VN
Tag: Thái Nguyên mạng xã hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thiếu niên 17 tuổi bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép
Thiếu niên 17 tuổi bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Một trường hợp công dân ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính. Công an khuyến cáo người dân không tin lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” để tránh rủi ro pháp lý và an toàn.

Thiếu niên 17 tuổi bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

Thiếu niên 17 tuổi bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Một trường hợp công dân ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính. Công an khuyến cáo người dân không tin lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” để tránh rủi ro pháp lý và an toàn.

Xử phạt người đăng tin sai sự thật tại Mỹ Đức, Hà Nội
Xử phạt người đăng tin sai sự thật tại Mỹ Đức, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 23/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Mỹ Đức đã tiến hành xác minh, làm rõ và xử phạt một trường hợp sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.

Xử phạt người đăng tin sai sự thật tại Mỹ Đức, Hà Nội

Xử phạt người đăng tin sai sự thật tại Mỹ Đức, Hà Nội

VOV.VN - Ngày 23/4, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Mỹ Đức đã tiến hành xác minh, làm rõ và xử phạt một trường hợp sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật.

Báo tin giả bị cướp tài sản, cô gái ở An Giang bị phạt
Báo tin giả bị cướp tài sản, cô gái ở An Giang bị phạt

VOV.VN - Ngày 27/5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với chị N.N.O (sinh năm 2007, cư trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Báo tin giả bị cướp tài sản, cô gái ở An Giang bị phạt

Báo tin giả bị cướp tài sản, cô gái ở An Giang bị phạt

VOV.VN - Ngày 27/5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với chị N.N.O (sinh năm 2007, cư trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trong đêm tại Đà Nẵng
Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trong đêm tại Đà Nẵng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh, làm rõ 6 đối tượng trong nhóm 13 đối tượng liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 3/5/2026 tại phường An Hải.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trong đêm tại Đà Nẵng

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trong đêm tại Đà Nẵng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh, làm rõ 6 đối tượng trong nhóm 13 đối tượng liên quan vụ “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 3/5/2026 tại phường An Hải.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật