Đăng tin xúc phạm, lĩnh phạt 5 triệu đồng

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản mạng xã hội của T.M.C. đăng tải, chia sẻ bài viết và video liên quan đến lực lượng công an và ngành giáo dục có dấu hiệu sai sự thật, mang tính công kích, bôi nhọ, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Người vi phạm làm việc với cơ quan công an

Quá trình làm việc với cơ quan công an, T.M.C. đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an phường Tích Lương đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ trên mạng xã hội; không tiếp tay lan truyền các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bôi nhọ cơ quan, tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.