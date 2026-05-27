  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Báo tin giả bị cướp tài sản, cô gái ở An Giang bị phạt

Thứ Tư, 22:12, 27/05/2026
VOV.VN - Ngày 27/5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với chị N.N.O (sinh năm 2007, cư trú xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) về hành vi “Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Theo đó, trong quá trình điều tra công an phường Vĩnh Tế xác định, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên chị O. đã đem bán xe mô tô cùng trang sức và điện thoại di động lấy tiền. Sợ gia đình phát hiện la rầy nên tối ngày 16/5, chị O. đến Công an phường Vĩnh Tế trình báo vụ việc.

Cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính đối với chị O.

Theo trình báo của chị O., vào khoảng 17h15 phút ngày 16/5 chị điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu Kênh số 5, thuộc tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và 1 phụ nữ đi trên 3 xe mô tô chặn đường, đe doạ rồi cướp đi của chị xe mô tô, điện thoại di động, bông tai, dây chuyền vàng 18kara và 1,5 triệu đồng tiền mặt. Tổng tài sản bị cướp khoảng 42 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tế nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của chị O. thấy có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp.

Sau thời gian kiên trì đấu tranh, O. đã thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan Công an. Việc Công an phường Vĩnh Tế nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc đã kịp thời trấn an dư luận trong nhân dân.

Phạm Hải, CTV Tiến Tầm/VOV-ĐBSCL
Tag: vi phạm hành chính xử phạt báo tin giả xã Ô Lâm tỉnh An Giang
Xử phạt người cha để con nhỏ điều khiển ca nô chạy dưới sông Tiền

VOV.VN - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt ông Thái Hoàng T. số tiền 16,75 triệu đồng vì để con trai 4 tuổi cầm lái ca nô trên sông Tiền rồi quay clip đăng mạng xã hội. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng loạt vi phạm liên quan đến phương tiện thủy này.

Phát hiện tàu cá vận chuyển hơn 31.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Hải đội Biên phòng 1, Bộ đội Biên phòng Cà Mau vừa cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ xử lý một tàu cá vận chuyển hơn 31.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên biển.

Xử phạt tài xế điều khiển xe tải lưu thông ngược chiều

VOV.VN - Ngày 5/5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thành T (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) với số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe về hành vi "Chạy ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều".

Xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất bánh mì gây ngộ độc

VOV.VN - Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) bị phạt 90 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng do gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt.

Đồn Biên Phòng Sông Đốc phát hiện gần 500 bao thuốc lá lậu ở Cà Mau

VOV.VN - Ngày 9/5, Thiếu tá Lê Vũ Khanh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu nhiều bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc.

