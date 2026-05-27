Báo tin giả bị cướp tài sản, cô gái ở An Giang bị phạt

Theo đó, trong quá trình điều tra công an phường Vĩnh Tế xác định, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên chị O. đã đem bán xe mô tô cùng trang sức và điện thoại di động lấy tiền. Sợ gia đình phát hiện la rầy nên tối ngày 16/5, chị O. đến Công an phường Vĩnh Tế trình báo vụ việc.

Cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính đối với chị O.

Theo trình báo của chị O., vào khoảng 17h15 phút ngày 16/5 chị điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu Kênh số 5, thuộc tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và 1 phụ nữ đi trên 3 xe mô tô chặn đường, đe doạ rồi cướp đi của chị xe mô tô, điện thoại di động, bông tai, dây chuyền vàng 18kara và 1,5 triệu đồng tiền mặt. Tổng tài sản bị cướp khoảng 42 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tế nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của chị O. thấy có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp.

Sau thời gian kiên trì đấu tranh, O. đã thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan Công an. Việc Công an phường Vĩnh Tế nhanh chóng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc đã kịp thời trấn an dư luận trong nhân dân.