Danh tính tài xế xe ôm cầm dao đe dọa, thu 700.000 đồng của khách hàng

Thứ Sáu, 16:08, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nguyễn Lê Khôi (SN 1996; trú tại; xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) là tài xế xe ôm đã dùng dao đe dọa, thu phí 700.000 đồng một cuốc xe ôm tại Hà Nội.

Ngày 8/5, Công an thành phố (TP) Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng dùng dao đe doạ hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Trước đó, vào tối ngày 7/5/2026, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 đồng tiền xe ôm khi đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực bến Bầu, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

danh tinh tai xe xe om cam dao de doa, thu 700.000 dong cua khach hang hinh anh 1
Nguyễn Lê Khôi tại cơ quan công an.

Đến 9h30' ngày 8/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thiên Lộc đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc Nguyễn Lê Khôi (SN 1996; trú tại; xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).

Bước đầu xác định, khoảng 18h30' ngày 7/5/2026, chị T (SN 1996; trú tại: tỉnh Lai Châu) cùng chồng đến Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Khi đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình, vợ chồng chị T đi xe ôm sang bến Bầu, xã Thiên Lộc để bắt xe khách về Lai Châu.

Khi đến bến Bầu, mặc dù chị T đã thanh toán 500.000 đồng tiền xe ôm của cả 2 vợ chồng nhưng Khôi không đồng ý mà đòi trả thêm 200.000 đồng.

Vợ chồng chị T không đưa tiền thì Khôi lấy dao dí vào cổ chồng chị T đe doạ. Do hoảng sợ, nên chị T đã đưa 200.000 đồng cho đối tượng. Theo hồ sơ, Nguyễn Lê Khôi từng có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Khôi và những người liên quan đến vụ việc theo quy định pháp luật.

Trọng Phú/VOV.VN
Tin liên quan

Phát hiện nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai để ăn xin

VOV.VN - Ngày 8/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an phường Long Bình kiểm tra, phát hiện một nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thuê trọ và hành nghề ăn xin trên địa bàn.

VOV.VN - Ngày 8/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.Đồng Nai cho biết vừa phối hợp với Công an phường Long Bình kiểm tra, phát hiện một nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép, thuê trọ và hành nghề ăn xin trên địa bàn.

Bắt quả tang thanh niên vận chuyển gần 1kg vàng qua biên giới An Giang

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa bắt quả tang một thanh niên vận chuyển trái phép gần 1kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam qua tuyến biên giới đường sông, với tiền công 700.000 đồng.

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa bắt quả tang một thanh niên vận chuyển trái phép gần 1kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam qua tuyến biên giới đường sông, với tiền công 700.000 đồng.

Công an bất ngờ kiểm tra phố chim cảnh ở Hà Nội, phát hiện nhiều vi phạm

VOV.VN - Lực lượng chức năng Hà Nội bất ngờ kiểm tra loạt cửa hàng chim cảnh trên phố Kim Ngưu, phát hiện và thu giữ hàng trăm cá thể chim không rõ nguồn gốc, nhiều cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã thông thường.

VOV.VN - Lực lượng chức năng Hà Nội bất ngờ kiểm tra loạt cửa hàng chim cảnh trên phố Kim Ngưu, phát hiện và thu giữ hàng trăm cá thể chim không rõ nguồn gốc, nhiều cá thể thuộc nhóm động vật hoang dã thông thường.

