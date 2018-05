Điện Biên: Điều tra nhóm người truyền đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ“

Trao đổi với phóng viên VOV sáng 3/5, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết: Qua công tác tăng cường cán bộ xuống cơ sở thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 29/4 Công an huyện phát hiện một nhóm đối tượng 5 người lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn tới địa bàn. Qua theo dõi, đến 18h40 cùng ngày phát hiện 5 đối tượng tụ tập tại một khu đất trống gần ngã 3 đường vòng tránh Quốc lộ 279 đi Tênh Phông, thuộc địa bàn thị trấn Tuần Giáo. Nhóm đối tượng được triệu tập về cơ quan công an để điều tra hành vi tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Tại khu vực trên, khi cơ quan công an tiến hành kiểm tra hành chính xác định nhóm người trên đang rải bạt xuống đất, phủ khăn ren trắng lên đầu và thực hành những nghi lễ để chia sẻ kinh thánh, làm lễ rửa chân để gia nhập "Hội Thánh Đức chúa trời mẹ”.

Các đối tượng được xác định rõ danh tính, gồm: Ngô Văn Hiền, sinh năm 1993, dân tộc Kinh, quê quán tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, hiện cư trú tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Lò Văn Hoàng, sinh năm 1994, trú tại bản Chứn, xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo; Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1994, tại Gia Lâm Hà Nội (là vợ của Lò Văn Hoàng); Quàng Thị Inh, sinh năm 1961, trú tại bản Kệt, xã Quài Cang, Tuần Giáo; Giàng Thị Hoa, sinh năm 1999, trú tại bản Khua Chá, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo, hiện đang là học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Tuần Giáo.

Tang vật thu giữ tại hiện trường có 1 cuốn kinh thánh Tân Ước – Cựu Ước bản photocopy, 3 khăn ren trắng dùng để trùm đầu cho người gia nhập mới, 6 hộp nhựa (trong mỗi hộp nhựa đựng 1 miếng bánh gọi là bánh thánh và 1 lọ nước màu đỏ gọi là nước thánh), 2 phong bì thư chứa tổng cộng 60.000 đồng được xác định là của Quàng Thị Inh và Giàng Thị Hoa dùng để chia sẻ với hội. Nguy hiểm hơn là có danh sách 56 người thuộc các địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên mà nhóm đối tượng đã tiếp xúc để lôi kéo.

Tang vật của các đối tượng tuyên truyền về "Hội thánh Đức chúa trời" bị Công an huyện Tuần Giáo thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Ngô Văn Hiền, Lò Văn Hoàng khai nhận đã tham gia vào hoạt động truyền đạo trong "Hội thánh Đức chúa trời" tại Hà Nội từ năm 2016 và đã từng bị Công an Hà Nội bắt, thông báo về địa phương. Riêng đối tượng Hoàng còn lôi kéo thêm vợ là Nguyễn Thị Thu Hà về địa bàn tỉnh Điện Biên để lôi kéo những người khác vào hội. 2 đối tượng vừa bị lôi kéo là Inh và Hoa được biết đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn và đang gặp nhiều vướng mắc về chuyện tình cảm gia đình, cuộc sống.

Hiện Công an Tuần Giáo đang khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, sớm kết luận để cảnh báo người dân tránh xa tổ chức được cho là "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” với nhiều biểu hiện tiêu cực, lệch lạc về nhận thức, mê tín dị đoan.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc, đồng thời tuyên truyền đến người dân cảnh giác, không tin và nghe theo sự lôi kéo của các đối tượng lạ.

Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Trưởng Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên cho biết: "Đây là vụ việc đầu tiên chúng tôi phát hiện nên sắp tới sẽ có phương hướng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và các xã đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân phòng ngừa những hoạt động tà giáo xâm nhập vào địa bàn"

