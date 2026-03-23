Điều tra đối tượng côn đồ chặn xe, đánh tới tấp một phụ nữ

Ngày 23/3, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc một người phụ nữ bị hành hung khi đang lưu thông trên đường. Lực lượng chức năng đã triệu tập Nguyễn Văn Khuyến (SN 2003, trú xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) là đối tượng hành hung người phụ nữ trên đường, xuất hiện trên clip gây xôn xao mạng xã hội.

Đối tượng Khuyến tại cơ quan công an.

Kết quả ban đầu xác định, khoảng 9h ngày 21/3, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Khuyến đã điều khiển xe máy va chạm với xe của chị V.A (khi chị đang chở mẹ là bà H.T.N) nhằm chặn đường, rồi tát nhiều lần vào vùng đầu, mặt nạn nhân.

Đáng chú ý, đối tượng Khuyến là em họ của chị V.A. Sau sự việc, chị V.A đến trình báo tại công an phường. Tuy nhiên, do bị choáng và đau đầu nên chị V.A xin đi khám trước, chưa có yêu cầu xử lý đối tượng.

Hình ảnh Khuyến hành hung chị họ gây xôn xao trên mạng xã hội

Với tinh thần chủ động nắm tình hình, Công an phường Định Công đã nhanh chóng xác minh, triệu tập Nguyễn Văn Khuyến đến trụ sở cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Khuyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện, Công an phường Định Công đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.