中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  An Giang
    Đặt mặc định Xem
  Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điều tra đối tượng côn đồ chặn xe, đánh tới tấp một phụ nữ

Thứ Hai, 12:47, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Khuyến (SN 2003, trú xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) đã chặn xe, nhiều lần tát vào vùng đầu, mặt của chị họ là V.A.

Ngày 23/3, Công an phường Định Công (TP Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc một người phụ nữ bị hành hung khi đang lưu thông trên đường. Lực lượng chức năng đã triệu tập Nguyễn Văn Khuyến (SN 2003, trú xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) là đối tượng hành hung người phụ nữ trên đường, xuất hiện trên clip gây xôn xao mạng xã hội. 

Đối tượng Khuyến tại cơ quan công an.

Kết quả ban đầu xác định, khoảng 9h ngày 21/3, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Khuyến đã điều khiển xe máy va chạm với xe của chị V.A (khi chị đang chở mẹ là bà H.T.N) nhằm chặn đường, rồi tát nhiều lần vào vùng đầu, mặt nạn nhân.

Đáng chú ý, đối tượng Khuyến là em họ của chị V.A. Sau sự việc, chị V.A đến trình báo tại công an phường. Tuy nhiên, do bị choáng và đau đầu nên chị V.A xin đi khám trước, chưa có yêu cầu xử lý đối tượng.

Hình ảnh Khuyến hành hung chị họ gây xôn xao trên mạng xã hội

Với tinh thần chủ động nắm tình hình, Công an phường Định Công đã nhanh chóng xác minh, triệu tập Nguyễn Văn Khuyến đến trụ sở cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Khuyến đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện, Công an phường Định Công đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Nội truy nã kẻ đánh người sau cuộc nhậu

VOV.VN - Ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Vũ Đình Khiêm (SN 1978, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) về tội cố ý gây thương tích sau vụ đánh người xảy ra tại một quán bia trên địa bàn.

Trọng Phú/VOV.VN
Tag: công an Hà Nội đánh người gây thương tích Định Công
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàng loạt chủ doanh nghiệp bị khởi tố về hành vi mua trái phép hóa đơn GTGT
VOV.VN - Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố 6 bị can, trong đó có 4 người là chủ doanh nghiệp về hành vi mua trái phép hóa đơn GTGT.

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

VOV.VN - Rạng sáng 22/3, hai nhóm thanh niên mang theo hung khí lao vào hỗn chiến, ẩu đả tại phường Kiến An (Hải Phòng), khiến 4 người bị thương, nhiều đối tượng bị triệu tập điều tra.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật