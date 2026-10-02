Điều tra nguyên nhân nam sinh lớp 5 tử vong tại nhà ở Lâm Đồng

Ngày 2/10, Công an xã Cát Tiên phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ em N.T.Đ., 10 tuổi, trú tại xã Cát Tiên, tử vong tại nhà.

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 1/10, người thân trở về nhà và phát hiện em Đ. đã tử vong trong tư thế treo cổ nên trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lối vào nhà em N.T.Đ. tại xã Cát Tiên, người dân địa phương đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình (Ảnh CTV).

Em Đ. là học sinh lớp 5 tại một trường tiểu học trên địa bàn xã Cát Tiên, hiện sống cùng cha và anh trai.

Trong ngày 2/10, đại diện chính quyền xã Cát Tiên đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình và hỗ trợ lo hậu sự cho em. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.