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Điều tra nhóm thanh niên tháo biển số xe, ném vỏ chai bia trên đường phố

Thứ Năm, 21:05, 08/10/2026
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VOV.VN - Công an phường Kiến Hưng phối hợp các đơn vị Công an Hà Nội làm rõ nhóm 9 thanh, thiếu niên tháo biển xe, che biển kiểm soát, phóng nhanh, vượt đèn đỏ và ném vỏ chai bia khiến một người bị thương.

Tháo biển xe, phóng nhanh để tránh bị phát hiện

Ngày 8/10, Công an Hà Nội cho biết, Công an phường Kiến Hưng vừa phối hợp các phòng chức năng Công an TP Hà Nội truy xét, làm rõ nhóm 9 thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm này gồm N.L.T (SN 2011), Bùi Việt Anh (SN 2007), N.B.H.A (SN 2011), Kiều Duy Khánh (SN 2009), Bùi Nguyên Phong (SN 2008), Ngô Kiêm Trường (SN 2009), Ngô Lê Minh (SN 2009), cùng trú tại xã Tam Hưng, TP Hà Nội; Đào Thiện Nhân (SN 2009) và Lưu Tùng Dương (SN 2009), cùng trú tại xã Bình Minh, TP Hà Nội.

Theo cơ quan công an, trước đó nhóm này điều khiển 4 xe máy đến khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm 4 thanh niên khác.

Sau đó, các đối tượng tháo biển số xe, dùng khẩu trang che biển kiểm soát, lấy vỏ chai bia rồi di chuyển trên tuyến đường Thanh Hà - Cienco5. Nhóm này liên tục có hành vi vượt đèn đỏ, phóng nhanh, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm nhằm tránh bị phát hiện.

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Nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Kiến Hưng, Hà Nội

Khi đến khu vực vòng xuyến đường Phúc La giao Văn Khê, phường Kiến Hưng, nhóm thanh, thiếu niên tiếp tục gặp 4 người từng xảy ra mâu thuẫn tại khu đô thị Thanh Hà.

Tại đây, các đối tượng dùng vỏ chai bia ném về phía nhóm thanh niên. Hậu quả, một người bị thương, chảy máu vùng mặt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kiến Hưng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, truy xét những người liên quan. Quá trình làm việc, cả 9 đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm.

7 đối tượng bị tạm giữ hình sự

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đối với 2 trường hợp dưới 16 tuổi, Công an phường Kiến Hưng đã giáo dục, răn đe, bàn giao cho gia đình và thông báo chính quyền địa phương để phối hợp quản lý, giáo dục, chờ xử lý theo quy định.

Danh Thiết/VOV.VN
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