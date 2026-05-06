Diễn biến mới nhất vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM

Chiều 6/5, đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man, Tổng đài 111 đã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội TPHCM triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho cháu bé.

Hiện cháu bé vẫn trong tình trạng nặng, được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trung tâm Công tác xã hội TPHCM đã cử cán bộ túc trực, phối hợp chăm sóc bé ngay tại bệnh viện.

Theo kế hoạch, sau khi xuất viện, bé sẽ tiếp tục được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội TPHCM trong vòng 3 tháng. Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ hoàn tất thủ tục để đưa bé vào cơ sở trợ giúp xã hội tại Vũng Tàu nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn, lâu dài.

Dự kiến cuối tuần này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức sẽ trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và chỉ đạo công tác hỗ trợ đối với cháu bé.

Hình ảnh vết thương của cháu K. (Ảnh: CACC)

Liên quan vụ việc, Cục Bà mẹ và Trẻ em đã có văn bản gửi Sở Y tế TPHCM, đề nghị phối hợp với các cơ quan liên quan áp dụng đầy đủ biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định, đồng thời tổ chức điều trị, phục hồi sức khỏe cho cháu và báo cáo kết quả xử lý.

Như VOV đã đưa tin, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp (TPHCM) tiếp nhận tin báo từ người dân về việc bé N.G.K. bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và cha dượng Danh Chơn (30 tuổi) bạo hành, gây thương tích nghiêm trọng.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, phản ứng chậm. Bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong ngày 2/5, hai đối tượng đã nhiều lần đánh vào chân, lưng và đầu cháu bé. Dù phát hiện cháu bị chảy máu, cả hai vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.