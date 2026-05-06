  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Diễn biến mới nhất vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM

Thứ Tư, 16:58, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ việc bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Sau khi xuất viện, bé sẽ được chăm sóc 3 tháng tại Trung tâm Công tác xã hội TP.HCM.

Chiều 6/5,  đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man, Tổng đài 111 đã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội TPHCM triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho cháu bé.

Hiện cháu bé vẫn trong tình trạng nặng, được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Trung tâm Công tác xã hội TPHCM đã cử cán bộ túc trực, phối hợp chăm sóc bé ngay tại bệnh viện.

Theo kế hoạch, sau khi xuất viện, bé sẽ tiếp tục được chăm sóc tại Trung tâm Công tác xã hội TPHCM trong vòng 3 tháng. Sau đó, các cơ quan chức năng sẽ hoàn tất thủ tục để đưa bé vào cơ sở trợ giúp xã hội tại Vũng Tàu nhằm đảm bảo môi trường sống an toàn, lâu dài.

Dự kiến cuối tuần này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức sẽ trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và chỉ đạo công tác hỗ trợ đối với cháu bé.

dien bien moi nhat vu be trai 2 tuoi bi bao hanh o tphcm hinh anh 1
Hình ảnh vết thương của cháu K. (Ảnh: CACC)

Liên quan vụ việc, Cục Bà mẹ và Trẻ em đã có văn bản gửi Sở Y tế TPHCM, đề nghị phối hợp với các cơ quan liên quan áp dụng đầy đủ biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định, đồng thời tổ chức điều trị, phục hồi sức khỏe cho cháu và báo cáo kết quả xử lý.

Như VOV đã đưa tin, chiều 2/5, Công an xã Hòa Hiệp (TPHCM) tiếp nhận tin báo từ người dân về việc bé N.G.K. bị mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi) và cha dượng Danh Chơn (30 tuổi) bạo hành, gây thương tích nghiêm trọng.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, phản ứng chậm. Bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị chuyên sâu.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong ngày 2/5, hai đối tượng đã nhiều lần đánh vào chân, lưng và đầu cháu bé. Dù phát hiện cháu bị chảy máu, cả hai vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Linh Thương/VOV.VN
Tin liên quan

Bắt khẩn cấp “vợ chồng hờ” bạo hành, khiến bé gái 2 tuổi nguy kịch
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp cặp “vợ chồng hờ” nhiều lần dùng cây tre bạo hành bé gái 2 tuổi, khiến nạn nhân đa chấn thương nặng.

Công an vào cuộc vụ bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành
VOV.VN - Chiều 5/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM cho biết cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ và cha dượng bạo hành, xảy ra trên địa bàn.

Ám ảnh về quá khứ bị chồng cũ bạo hành, 20 năm trôi qua tôi chưa dám tái hôn
VOV.VN - Tôi đã sống 20 năm với người chồng vũ phu, ghen tuông bệnh hoạn và mất đến 5 năm tôi mới hoàn tất được việc ly hôn. Giờ đây, ở ngưỡng tuổi U60, tôi lại sợ hãi bước vào hôn nhân khi tìm được người tâm đầu ý hợp vì vẫn bị quá khứ ám ảnh

Chiều mai (7/5), Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh
VOV.VN - Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 22-24 độ

Xuất hiện bão Hagupit ở Tây Bắc Thái Bình Dương với hướng đi khó lường
VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, chiều nay (6/5) áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagupit (sau siêu bão SINLAKU) bão Hagupit là cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.

