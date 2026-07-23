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Điều tra vụ nam sinh khai bị 2 kẻ bịt mặt dùng bút nhét qua hậu môn

Thứ Năm, 18:13, 23/07/2026
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VOV.VN - Công an xã Đại Thanh - TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một học sinh lớp 6 phải nhập viện vì bị bút cắm vào trực tràng.

Nạn nhân trong vụ việc là cháu A., học trường THCS Vĩnh Quỳnh, xã Đại Thanh, TP Hà Nội. Cụ thể, vào sáng 21/7, giáo viên chủ nhiệm của cháu A. nhận được thông tin của mẹ cháu, trao đổi với nội dung A. phát hiện có dị vật trực tràng phải phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Ngày 21/7, nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm, cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp xuống bệnh viện thăm, tặng quà và động viên cháu A. Đến ngày 22/7, Hiệu trưởng cùng Ban giám hiệu THCS Vĩnh Quỳnh và đại diện lãnh đạo xã, Hội chữ thập đỏ xã đến bệnh viện thăm, tặng quà và nắm bắt tình hình sức khỏe của cháu A.

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Chính quyền xã Đại Thanh thăm hỏi, động viên cháu A. (nằm trên giường bệnh). (Ảnh: Phú Nguyên)

Nhà trường cũng tiến hành rà soát lại toàn bộ quá trình học tập của cháu A., chưa phát hiện mâu thuẫn giữa cháu và bạn bè khác. 

Công an xã Đại Thanh đã cử tổ công tác xuống bệnh viện xác minh, thu thập chứng cứ, làm việc với gia đình nạn nhân. Trong biên bản làm việc, mẹ cháu A. cho biết: Cháu A. trình bày khoảng tháng 10/2025 cháu đi học về qua đoạn đường cánh đồng bị 2 nam thanh niên lạ đeo khẩu trang đè cháu ra nhét bút qua hậu môn. 

Chiều 22/7, UBND xã Đại Thanh tổ chức họp và giao Công an xã tiếp tục chủ trì, phối hợp với trường THCS Vĩnh Quỳnh và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh nội dung phản ánh để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Ban Giám hiệu nhà trường cùng đại diện cha mẹ học sinh gặp gỡ gia đình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xây dựng phương án đồng hành, hỗ trợ, chăm sóc để học sinh sớm bình phục và trở lại học tập.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trọng Phú/VOV.VN
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