中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Điều tra vụ tử vong bất thường trong một căn nhà ở Gia Lai

Thứ Sáu, 22:09, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 10/4, ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiến (tỉnh Gia Lai), xác nhận cơ quan chức năng đã phát hiện dấu hiệu một vụ tử vong bất thường tại thôn Chánh Hòa.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 14h30 cùng ngày, khi ông Trần Quốc Thiện (xã Cát Tiến) sang thăm nhà chị ruột là bà T.T.Đ. (67 tuổi), ở khu vực cánh đồng thôn Chánh Hòa.

Ông Thiện thấy trong nhà có 2 cuộn rơm vẫn đang bốc cháy và ghi nhận có thương vong, nên đã lập tức trình báo cơ quan công an và cơ quan công an đã đến xem xét hiện trường. 

Công an tỉnh Gia Lai đã phong toả hiện trường phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà này có 4 thành viên, gồm bà T.T.Đ - chị gái ông Thiện ở cùng con gái bà Đ. và hai người cháu ngoại.

Một số người dân cùng khu vực cho biết, buổi sáng có nghe một số tiếng nổ, nhưng không chắc chắn phát ra từ căn nhà này.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư đảng ủy xã Cát Tiến, Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, chưa rõ những nạn nhân trong căn nhà có phải thành viên trong gia đình bà Đ. hay không. 

Vợ dùng ống tuýp sắt đánh chồng tử vong, lãnh án 10 năm tù

VOV.VN - Ngày 10/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Triền (56 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) 10 năm tù về tội "Giết người". Bị cáo Triền là người đã dùng tuýp sắt đánh chồng tử vong khi nạn nhân đang ngủ.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên
Tag: Gia Lai tử vong bất thường điều tra phong tỏa hiện trường vụ tử vong bất thường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố giám đốc trong vụ khai thác trái phép 30.000m³ đất tại Bắc Ninh

VOV.VN - Trong quá trình hoạt động, lực lượng chức năng xác định, giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Thành Nam đã khai thác vượt phạm vi được phép khoảng 0,8 héc ta, với khối lượng đất khai thác trái phép khoảng 30.000 m³.

Khởi tố vụ tai nạn lao động tại núi Tazon làm 3 người chết

VOV.VN - Khởi tố vụ án “vô ý làm chết người” liên quan đến tai nạn lao động tại khu vực núi Tazon, khiến 3 người chết.

Xử phạt cá nhân chia sẻ thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội tại Hải Phòng

VOV.VN - Theo Công an thành phố (TP) Hải Phòng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật