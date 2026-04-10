Điều tra vụ tử vong bất thường trong một căn nhà ở Gia Lai

Sự việc được phát hiện vào khoảng 14h30 cùng ngày, khi ông Trần Quốc Thiện (xã Cát Tiến) sang thăm nhà chị ruột là bà T.T.Đ. (67 tuổi), ở khu vực cánh đồng thôn Chánh Hòa.

Ông Thiện thấy trong nhà có 2 cuộn rơm vẫn đang bốc cháy và ghi nhận có thương vong, nên đã lập tức trình báo cơ quan công an và cơ quan công an đã đến xem xét hiện trường.

Công an tỉnh Gia Lai đã phong toả hiện trường phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, căn nhà này có 4 thành viên, gồm bà T.T.Đ - chị gái ông Thiện ở cùng con gái bà Đ. và hai người cháu ngoại.

Một số người dân cùng khu vực cho biết, buổi sáng có nghe một số tiếng nổ, nhưng không chắc chắn phát ra từ căn nhà này.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Bí thư đảng ủy xã Cát Tiến, Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, chưa rõ những nạn nhân trong căn nhà có phải thành viên trong gia đình bà Đ. hay không.