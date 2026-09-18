Đối tượng bị truy nã ra đầu thú sau hơn 2 năm lẩn trốn

Ngày 16/9, Tạ Thị Hường, sinh năm 1992, thường trú tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên đầu thú.

Trước đó, ngày 10/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định truy nã đối với Tạ Thị Hường để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Mua bán người”, quy định tại khoản 3, Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Tạ Thị Hường ra đầu thú tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, trong quá trình điều tra, ngày 2/8/2024, Hường bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, đối tượng sang Myanmar sinh sống, làm việc, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy tìm.

Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với gia đình tuyên truyền, vận động Hường chấp hành pháp luật, trở về Việt Nam. Sau khi nhập cảnh về nước, ngày 16/9, đối tượng đã đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên đầu thú.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục thực hiện các thủ tục tố tụng, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.