Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế khi kiểm tra hành chính

Ngày 14/9, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Đại Thanh vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang bị truy nã quốc tế.

Theo Công an xã Đại Thanh, trong quá trình kiểm tra hành chính, đơn vị phát hiện một người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây chính là đối tượng đang bị truy nã quốc tế, liên quan đến hành vi mở sòng bạc tại quốc gia này.

Đối tượng truy nã quốc tế CHEN CHANG HAO (Trần Xương Hảo) tại cơ quan công an

Người này khai nhận là CHEN CHANG HAO (Trần Xương Hảo), sinh ngày 5/8/1985, quốc tịch Trung Quốc, hộ khẩu tại Thôn Nham Đầu, thị trấn Linh Khê, huyện Thượng Nam, tỉnh Chiết Giang. Hộ chiếu có hiệu lực đến ngày 23/3/2026.

Qua tiếp tục xác minh, làm rõ, CHEN CHANG HAO khai nhận có liên quan đến hành vi mở, thiết lập sòng bạc tại Trung Quốc. Đối tượng này đang bị truy nã theo Quyết định số T3303270000002023091276 ngày 29/9/2023, do Công an huyện Thượng Nam (Trung Quốc) phát lệnh truy bắt trực tuyến.

Hiện Công an xã Đại Thanh đã củng cố hồ sơ, hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.