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Đối tượng người nước ngoài lẩn trốn sang Việt Nam sau khi gây án

Chủ Nhật, 08:32, 06/09/2026
VOV.VN trên Google News

Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành bàn giao, trao trả Long Lập Thành (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) là đối tượng bị tình nghi liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại Trung Quốc.

Theo thông tin từ Ty Công an Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), ngày 31/8, tại huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây xảy ra vụ án cố ý gây thương tích khiến 1 người tử vong. Long Lập Thành được xác định là đối tượng có liên quan đến vụ án và sau khi gây án đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Doi tuong nguoi nuoc ngoai lan tron sang viet nam sau khi gay an hinh anh 1
Công an tỉnh Cao Bằng trao trả đối tượng Long Lập Thành cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Tiếp nhận thông tin đề nghị hỗ trợ xác minh, truy tìm đối tượng, Công an tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức rà soát các địa bàn khu vực biên giới, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Đến khoảng 12h ngày 2-9, các lực lượng thuộc Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ thành công Long Lập Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại xóm Bản Thang, xã Lý Quốc.

Tại cơ quan Công an, Long Lập Thành khai nhận hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại Trung Quốc, sau đó nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn khu vực biên giới để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Việc nhanh chóng xác minh, truy bắt đối tượng sau 14 giờ tiếp nhận thông tin thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của Công an tỉnh trong phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Theo Xuân Công/An ninh Thủ đô
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