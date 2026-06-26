English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 250 tỷ đồng có "sào huyệt" tại Campuchia

Thứ Sáu, 21:43, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động từ Campuchia, đã thực hiện khoảng 500 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Theo công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện đường dây lừa đảo do Nguyễn Văn Cương (SN 1998, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998, trú xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1992, trú xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh là hai đối tượng cầm đầu đường dây. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam sang đưa sang Campuchia, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ.

triet pha duong day lua dao hon 250 ty dong co sao huyet tai campuchia hinh anh 1
Các đối tượng cùng tang vật của vụ án   Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; tổ chức tạo lập website, ứng dụng giả mạo của cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với bị hại. Đồng thời, xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa đảo tình cảm, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền.

Đặc biệt, các đối tượng còn giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang, liên hệ với các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng hóa với số lượng lớn, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác và chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt tài sản.

triet pha duong day lua dao hon 250 ty dong co sao huyet tai campuchia hinh anh 2
Đối tượng Nguyễn Văn Cương tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình

Thực hiện kế hoạch phá án, ngày 23/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, thành phố đồng loạt triển khai các tổ công tác, tiến hành triệu tập, khám xét và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây.

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức và nhiều tài liệu liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2024 đến nay đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng khác đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan; đồng thời áp dụng các biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dùng "tình cảm ảo" chiếm đoạt tài sản
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dùng "tình cảm ảo" chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia và Việt Nam, bắt giữ 24 đối tượng. Theo cơ quan điều tra, nhóm này sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, tạo dựng quan hệ tình cảm với nạn nhân rồi dụ dỗ tham gia các giao dịch trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dùng "tình cảm ảo" chiếm đoạt tài sản

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dùng "tình cảm ảo" chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia và Việt Nam, bắt giữ 24 đối tượng. Theo cơ quan điều tra, nhóm này sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, tạo dựng quan hệ tình cảm với nạn nhân rồi dụ dỗ tham gia các giao dịch trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm
Bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 61 người trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm

Bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ 61 người trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

16 năm 6 tháng tù dành cho đối tượng điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
16 năm 6 tháng tù dành cho đối tượng điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 38 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có 22 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 233 năm 9 tháng.

16 năm 6 tháng tù dành cho đối tượng điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

16 năm 6 tháng tù dành cho đối tượng điều hành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt 38 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có 22 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 233 năm 9 tháng.

Điện Biên triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ xuyên quốc gia, bắt 59 đối tượng
Điện Biên triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ xuyên quốc gia, bắt 59 đối tượng

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 59 đối tượng. Đáng chú ý, chỉ trong khoảng 20 ngày, đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia giăng bẫy hơn 5.000 nạn nhân, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.

Điện Biên triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ xuyên quốc gia, bắt 59 đối tượng

Điện Biên triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ xuyên quốc gia, bắt 59 đối tượng

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 59 đối tượng. Đáng chú ý, chỉ trong khoảng 20 ngày, đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia giăng bẫy hơn 5.000 nạn nhân, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.

Tiếp nhận 8 người Việt cư trú trái phép, tham gia lừa đảo xuyên quốc gia
Tiếp nhận 8 người Việt cư trú trái phép, tham gia lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 11/4, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh cho biết phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tiếp nhận 8 công dân bị Campuchia trục xuất.

Tiếp nhận 8 người Việt cư trú trái phép, tham gia lừa đảo xuyên quốc gia

Tiếp nhận 8 người Việt cư trú trái phép, tham gia lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 11/4, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh cho biết phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tiếp nhận 8 công dân bị Campuchia trục xuất.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật