Đồn Biên phòng Sông Đốc bắt nhiều vụ buôn lậu

Liên quan tới bà trùm buôn lậu, cựu Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra bị khởi tố

Ông Hồ Văn Tấn, cựu Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh An Giang và điều tra viên Nguyễn Minh Trí bị khởi tố, bắt giam do liên quan vụ án bà trùm buôn lậu Mười Tường.