Đồng Tháp: Điều tra một người chết, thi thể trôi dưới kênh nội đồng

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trôi trên kênh thủy lợi ven đường Một Quang (thuộc khu phố Phước Thuận, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) và khẩn trương trình báo công an.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định thi thể là nam, mặc áo thun màu xanh lá cây nằm chết trong tư thế nằm úp, nghi đã tử vong trước đó và trôi theo dòng nước.

Nơi phát hiện thi thể người đã chết trôi dưới kênh thủy lợi

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông H.M.T. (65 tuổi, ngụ phường Trung An) đã bỏ nhà đi từ ngày 14-9 cho đến nay. Gia đình ông T. đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Công an phường Trung An đã lập biên bản vụ việc, đồng thời báo cáo và phối hợp với ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp để điều tra làm rõ vụ chết người này.