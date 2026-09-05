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Đồng Tháp: Mua bán chất ma túy trái phép, một bị cáo lĩnh án tử hình

Thứ Bảy, 09:37, 05/09/2026
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VOV.VN - Ngày 4/9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Đoàn Võ Hoàng Phúc (23 tuổi, ngụ xã Tân Hội, tỉnh An Giang) tử hình và Nguyễn Ngọc Phương (23 tuổi, ngụ phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp) tù chung thân cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, khoảng 12h15 ngày 18-11-2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp kết hợp cùng Công an phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp kiểm tra một căn nhà nằm trên đường Lê Văn Phẩm, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp do Nguyễn Ngọc Phương thuê ở cùng với chồng là Đoàn Võ Hoàng Phúc.

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện có cất giấu ma túy, qua khám xét đã thu giữ ma túy có tổng khối lượng là hơn 5kg gồm các loại như MDMA, Ketamine, Methamphetamine được để trong phòng tủ quần áo của vợ chồng nhằm mục đích bán lại cho người khác.

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Mua bán trái phép chất ma túy, một bị cáo bị tử hình, một bị cáo lãnh án chung thân

Ngoài ra, từ khi bán ma túy đến ngày bị bắt Phúc thừa nhận đã bán ma túy cho các con nghiện khoảng 100 lần khác và được trả tiền công được khoảng 60 triệu đồng, đã tiêu xài cá nhân hết.

Phúc là người trực tiếp lấy ma túy về phân chia nhỏ ra, đi giao ma túy và nhận tiền từ người mua nên Phúc chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Còn Phương, sau khi Phúc bán ma túy đem tiền về đưa cho Phương quản lý sắp xếp theo từng mệnh giá tiền, để tiền bán ma túy vào két sắt cất giữ cung cấp tiền Phúc trả cho người bán ma túy và được Phúc đưa tiền có được từ việc bán ma túy để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình nên Phương là đồng phạm giúp sức.

Dong thap mua ban chat ma tuy trai phep, mot bi cao linh an tu hinh hinh anh 2
Hai bị cáo trước toà

Hành vi của Phúc và Phương là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính sách độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma túy, gây mất trật tự, trị an tại địa phương.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
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