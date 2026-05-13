Đột kích sới bạc xóc đĩa liên tỉnh ẩn mình trong rừng sâu Nghệ An

Trước đó, vào chiều ngày 09/5/2026, sau một thời gian dài kiên trì mật phục, Tổ địa bàn số 3 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An; Công an xã Anh Sơn và Công an phường Thái Hòa đã đồng chủ trì, phối hợp với Công an các xã: Yên Xuân, Tiên Đồng, Thành Bình Thọ cùng Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bất ngờ đột kích vào khu vực rừng núi thuộc xóm Kỳ Thịnh (xã Tiên Đồng).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang nhóm 4 đối tượng đang có hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Tang vật thu giữ ngay tại hiện trường gồm: 1 bộ bát đĩa sứ; 4 quân vị và một lượng tiền mặt để phục vụ đánh bạc.

Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị cơ quan Công an bắt giữ

Ngay sau khi triệt phá mũi đầu tiên, cơ quan công an lập tức đấu tranh khai thác nhanh để mở rộng vụ án. Đến ngày 11/5/2026, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt thành công các đối tượng còn lại, nâng tổng số đối tượng bị tạm giữ lên 16 người.

Đến ngày 12/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chính thức công bố thông tin về vụ án. Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để sát phạt nhau trên chiếu bạc là hơn 100 triệu đồng.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định đối tượng đứng ra tổ chức “xới bạc” trên là Lê Văn Cường (sinh năm 1989, trú tại xã Tiên Đồng). Cường là đối tượng cộm cán đã có 1 tiền án về tội đánh bạc.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Cường chọn địa điểm lập sới tại khu vực đồi núi hiểm trở thuộc địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Tiên Đồng và xã Thành Bình Thọ. Thủ đoạn của Cường vô cùng tinh vi như: chỉ cho phép những con bạc quen biết vào chơi; giới hạn mỗi canh bạc chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định và bố trí hẳn 2 đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới từ xa để theo dõi biến động.

Chính vì vậy, sới bạc này đã trở thành điểm hẹn lý tưởng thu hút đông đảo các con bạc từ nhiều địa phương đổ về như: Phường Thái Hòa, xã Mậu Thạch, xã Thành Bình Thọ (tỉnh Nghệ An) và cả các đối tượng đến từ tỉnh Thanh Hóa.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 16 đối tượng để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.