Triệt phá đường dây đánh bạc “lô, đề”

Các đối tượng gồm: Phạm Văn Hạnh (sinh năm 1978); Đồng Văn Nghi (sinh năm 1990); Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1988); Ngô Văn Duy (sinh năm 1990) cùng trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Văn Liệu (sinh năm 1982”, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình điều tra xác định: Đồng Văn Nghi là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên; để hoạt động, Nghi đã móc nối với Phạm Văn Hạnh cùng một số đối tượng làm thư ký, bán số lô, số đề cho khách để hưởng “hoa hồng” trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày. Riêng trong ngày 21/4/2026, các đối tượng đã đánh bạc, giao dịch với số tiền gần 100 triệu đồng và bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo, hành vi “Đánh bạc” trái phép dưới mọi hình thức là vi phạm pháp luật, tùy theo quy mô, tính chất, số tiền đánh bạc sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 năm đến 7 năm; ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.