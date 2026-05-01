  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Triệt phá đường dây đánh bạc “lô, đề”

Thứ Sáu, 09:21, 01/05/2026
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra xử lý về tội “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Các đối tượng gồm: Phạm Văn Hạnh (sinh năm 1978); Đồng Văn Nghi (sinh năm 1990); Nguyễn Thành Chung (sinh năm 1988); Ngô Văn Duy (sinh năm 1990) cùng trú tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Văn Liệu (sinh năm 1982”, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình điều tra xác định: Đồng Văn Nghi là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trên; để hoạt động, Nghi đã móc nối với Phạm Văn Hạnh cùng một số đối tượng làm thư ký, bán số lô, số đề cho khách để hưởng “hoa hồng” trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày. Riêng trong ngày 21/4/2026, các đối tượng đã đánh bạc, giao dịch với số tiền gần 100 triệu đồng và bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng liên quan

Cơ quan Công an khuyến cáo, hành vi “Đánh bạc” trái phép dưới mọi hình thức là vi phạm pháp luật, tùy theo quy mô, tính chất, số tiền đánh bạc sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 năm đến 7 năm; ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

25 đối tượng đánh bạc tại nhà ở Ninh Bình bị bắt giữ

VOV.VN - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá một tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Liên Minh, bắt quả tang 25 đối tượng đang tham gia. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 485 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan phục vụ việc đánh bạc.

Theo A.N/Báo An ninh Thủ đô
Tag: Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án khởi tố 6 bị can Đánh bạc
Triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề, giao dịch gần 10 tỷ
VOV.VN - Một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với tổng số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa.

Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội tổ chức đánh bạc tại TP.HCM
VOV.VN - Sau thời gian lẩn trốn tại TP.HCM, đối tượng Bùi Anh Dũng, đối tượng bị truy nã đặc biệt đã bị lực lượng công an Hà Nội bắt giữ, bàn giao cơ quan điều tra xử lý.

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại trung tâm Đà Nẵng
VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô, hoạt động tinh vi trên địa bàn phường Hải Châu do Hồ Thị Đông Phương (SN 1985, trú phường Cẩm Lệ) tổ chức.

