Giả danh công an đi kiểm tra giấy tờ để xin tiền, 02 thanh niên lĩnh án

Thứ Năm, 21:52, 19/03/2026
VOV.VN - Hôm nay 19/3, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, Tòa án nhân dân khu vực 5 - Cần Thơ vửa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Duy Kh. (SN 2007), ngụ xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ và Lý Văn M. (SN 2008), ngụ phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo đó, Trần Duy Kh. và Lý Văn M. là bạn bè của nhau. Cả 02 đều không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền tiêu xài cá nhân nên đã bàn bạc thống nhất giả làm công an để chặn xe người đi đường nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng giả danh công an đi kiểm tra giấy tờ để xin tiền. Ảnh: Công an TP. Cần Thơ
Hai đối tượng giả danh công an đi kiểm tra giấy tờ để xin tiền. Ảnh: Công an TP. Cần Thơ

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 23/02/2025, sau khi uống rượu tại nhà, Kh. và M. tiếp tục rủ nhau đi uống cà phê. Trên đường đi, cả hai bàn bạc thực hiện ý định giả làm công an dừng xe người tham gia giao thông để xin tiền. 02 bị cáo đã chuẩn bị một đoạn ống tuýp quấn băng keo đen làm “công cụ hỗ trợ”. Bị cáo M. đóng vai Công an kiểm tra giấy tờ, còn Kh. thì theo dõi tình hình để chặn xe lại. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hai bị cáo đã thực hiện 3 lần chặn xe người dân tại khu vực Khu đô thị 5A, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Các bị hại phần lớn là người chưa đủ 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, ở lần đầu, 02 bị cáo chặn xe của một nhóm thanh niên, yêu cầu xuất trình giấy tờ, đồng thời đưa ra các lỗi vi phạm để gây áp lực xin tiền. Tuy nhiên, do bị lực lượng bảo vệ khu đô thị phát hiện nên 02 bị cáo chưa chiếm đoạt được tài sản của nhóm thanh niên này. Không dừng lại ở đó, 02 bị cáo tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự và chặn xe của một nhóm khác, trong đó có các em dưới 16 tuổi nhưng vẫn không đạt được mục đích. Đến lần thứ 3, khi đuổi theo một người dân khác để chặn xe thì bị lực lượng công an phát hiện mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, cả 02 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, mục đích nhằm có tiền tiêu xài cá nhân.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của 02 bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, đồng thời gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Ngoài ra, việc giả danh lực lượng công an để thực hiện hành vi phạm tội còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan chức năng nên cần xử lý nghiêm. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Duy Kh. và Lý Văn M. cùng mức án 2 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
Tag: Giả danh Công an cưỡng đoạt tài sản Cần Thơ giả danh công an xét xử sơ thẩm chặn xe xin tiền an ninh trật tự
