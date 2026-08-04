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Giả kết hôn để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ

Thứ Ba, 16:59, 04/08/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố 2 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi dựng kịch bản giả đồng ý kết hôn với người nước ngoài, sử dụng giấy đăng ký kết hôn giả để chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ.

Ngày 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã đấu tranh, bắt giữ 2 đối tượng và làm rõ thủ đoạn giả đồng ý kết hôn với người nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt gần 500 triệu đồng tiền sính lễ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Thị Hà Trang (SN 1998, trú xóm Chính Bình, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) từng có thời gian sinh sống tại Trung Quốc nên biết nhiều nam giới nước này có nhu cầu kết hôn với phụ nữ Việt Nam và sẵn sàng chi số tiền sính lễ lớn.

gia ket hon de chiem doat gan 500 trieu dong tien sinh le hinh anh 1
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với đối tượng Hoàng Thị Hà Trang

Lợi dụng điều đó, Trang dù biết rõ em họ là Hoàng Châm Anh (SN 2007, cùng trú xóm Chính Bình, xã Phú Lương) đã đăng ký kết hôn với một công dân Trung Quốc và chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, nhưng vẫn bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi lừa đảo.

Hai đối tượng đã sử dụng giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giả cùng nhiều thủ đoạn gian dối để anh người đàn ông (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) tin rằng Châm Anh chưa kết hôn và có thể đăng ký kết hôn với mình.

Tin tưởng, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền sính lễ cho Hoàng Thị Hà Trang với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên, Trang và Châm Anh chia nhau để chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

gia ket hon de chiem doat gan 500 trieu dong tien sinh le hinh anh 2
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với đối tượng Hoàng Châm Anh

Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, vụ án là lời cảnh báo đối với những trường hợp lợi dụng việc kết hôn với người nước ngoài để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, người dân, đặc biệt là công dân nước ngoài có nhu cầu kết hôn tại Việt Nam cần thận trọng, xác minh đầy đủ thông tin, tình trạng hôn nhân và tính hợp pháp của các giấy tờ trước khi chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch liên quan nhằm tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Danh Thiết/VOV.VN
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