Đổi mới xúc tiến quảng bá tạo động lực cho du lịch Gia Lai

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đã nêu 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó nhấn mạnh việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam. Thời gian qua, tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương đã chủ động thay đổi phương thức quảng bá và xúc tiến du lịch theo cách hiệu quả và thực chất.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, Hiệp hội Du lịch Gia Lai, Công ty CP Tập đoàn TMS phối hợp tổ chức đón đoàn khảo sát du lịch từ Australia đến Quy Nhơn - Gia Lai. Nguồn: Grand Hyams Hotel Quy Nhon Beach

Là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh”, tỉnh Gia Lai xác định đây không phải là một năm tổ chức nhiều sự kiện, mà phải tạo ra những thay đổi có khả năng duy trì sau khi Năm Du lịch quốc gia 2026 kết thúc. Không chỉ tổ chức thành công một chuỗi sự kiện cấp quốc gia, Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 được coi là động lực thúc đẩy đổi mới tư duy phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy du khách làm trung tâm, lấy tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa làm nền tảng, lấy liên kết vùng và hội nhập quốc tế làm động lực phát triển.

Với định hướng chuyển từ "tổ chức sự kiện" sang "kiến tạo hệ sinh thái du lịch", bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ về cách quảng bá xúc tiến du lịch của địa phương: "Tỉnh Gia Lai không tổ chức sự kiện theo cách đơn lẻ, khép kín trong ngành du lịch, thay vào đó huy động sự tham gia của các ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Điểm mới ở đây là mỗi sự kiện không chỉ nhằm thu hút người xem, mà phải tạo ra một lý do để du khách đến, ở lại, trải nghiệm, chi tiêu và quay trở lại. Cụ thể, các sự kiện thể thao tạo dòng khách, lễ hội văn hóa tạo trải nghiệm, hội nghị lữ hành tạo đối tác, famtrip tạo sản phẩm, xúc tiến đầu tư tạo dự án, hàng không tạo khả năng tiếp cận, thương mại tạo không gian mua sắm, nông nghiệp tạo sản phẩm trải nghiệm, cộng đồng tạo bản sắc... Như vậy, du lịch trở thành ngành kết nối các ngành, chứ không chỉ là một lĩnh vực cung cấp dịch vụ tham quan, nghỉ dưỡng".

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị xúc tiến du lịch toàn quốc 2026

Các doanh nghiệp du lịch tại Gia Lai cho biết, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch của địa phương trong năm 2026 có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét hơn so với trước. Hiệu ứng của Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026 thể hiện khá rõ trên các phương diện: Nhận diện điểm đến, lượng khách và sự liên kết của ngành du lịch.

"Năm Du lịch quốc gia 2026 đã tạo được độ nhận diện lớn cho Gia Lai với thông điệp 'Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh', qua đó giúp hình ảnh Quy Nhơn và không gian du lịch biển – cao nguyên được giới thiệu trong một câu chuyện điểm đến rộng hơn. Hoạt động quảng bá không còn tập trung vào một vài sự kiện đơn lẻ mà được triển khai theo chuỗi, xuyên suốt cả năm, kết hợp giữa văn hóa, thể thao, du lịch, truyền thông và kết nối doanh nghiệp.

Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao cách địa phương xây dựng hình ảnh Gia Lai theo hướng kết nối 'biển – đại ngàn', trong đó Quy Nhơn trở thành một phần quan trọng của câu chuyện điểm đến mới. Từ góc độ doanh nghiệp, điều quan trọng nhất là hoạt động xúc tiến ngày càng tạo ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp địa phương cùng tham gia, kết nối với các đơn vị lữ hành, khách hàng và thị trường mới, thay vì chỉ đóng vai trò là đơn vị cung ứng dịch vụ", đại diện khách sạn Grand Hyams Hotel Quy Nhon Beach cho biết.

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Đáng chú ý, khi Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị yêu cầu có các cơ chế hỗ trợ xúc tiến mở đường bay mới, phát triển điểm đến mới và sản phẩm mới, tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng đưa chính sách vào thực tiễn. Mới đây, HĐND tỉnh Gia Lai đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ (chuyến bay charter) đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026 - 2027 và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030.

Nghị quyết của HĐND tỉnh Gia Lai quy định mức chi ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho mỗi chuyến bay quốc tế không thường lệ (chuyến bay charter) hạ cánh xuống sân bay Phù Cát là 200 triệu đồng. Song song đó, tỉnh Gia Lai cũng hỗ trợ 50% mức thu phí/giá vé tham quan cho đơn vị lữ hành tổ chức đưa đoàn khách du lịch quốc tế (đến tỉnh Gia Lai qua các chuyến bay charter hạ cánh xuống sân bay Phù Cát) tại một số danh thắng, di tích... Đây là những chính sách đột phá mà tới nay chưa có nhiều địa phương triển khai, được kỳ vọng sẽ thu hút nguồn khách quốc tế có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày.

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Chuyển đổi tư duy xúc tiến du lịch

Tỉnh Gia Lai đã chuyển từ tư duy “một điểm đến” sang “một hành trình” và hình thành hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành, gắn với lợi thế của từng vùng, từng địa phương, từng bước khắc phục tình trạng đơn điệu trong sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách và tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tháng 3/2026, tỉnh Gia Lai đã trao quyết định, giấy chứng nhận đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cho 273 dự án với tổng số vốn công bố gần 850.000 tỷ đồng. Gia Lai đặt xúc tiến du lịch trong tổng thể xúc tiến phát triển kinh tế địa phương, gắn du lịch với đầu tư, thương mại, hàng không, văn hóa, thể thao, nông nghiệp, logistics, truyền thông... nhằm tạo động lực thu hút đầu tư và hoàn thiện cơ chế phát triển du lịch.

Nét đẹp hoang sơ đầy tiềm năng về du lịch của vùng núi lửa Chư Đang Ya

Bên cạnh đó, Gia Lai chuyển từ "quảng bá điểm đến" sang "quảng bá theo nhu cầu thị trường". Thay vì quảng bá thụ động theo kiểu "Gia Lai có gì?", tỉnh tập trung nghiên cứu nhu cầu thị trường, giải bài toán “Thị trường cần gì và Gia Lai có thể thiết kế sản phẩm gì cho thị trường đó?” để tạo ra những sản phẩm phù hợp với mỗi phân khúc khách du lịch. Trong năm 2026, tỉnh tăng cường đón các đoàn khảo sát dạng famtrip, presstrip, kết nối Người mua (buyer) quốc tế, doanh nghiệp lữ hành và các hãng hàng không. Tại sự kiện Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ 2 tổ chức tại Gia Lai tháng 8/2026 đã có nhiều buyer quốc tế và trong nước đã tham gia, qua đó chuyển từ “quảng bá để biết” sang “quảng bá để kết nối – kết nối để hình thành sản phẩm – sản phẩm để tạo dòng khách – dòng khách để tạo doanh thu”.

Công tác xúc tiến, quảng bá đã được Gia Lai triển khai đồng bộ ở trong nước và nước ngoài, gắn với sự kiện, sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp, tham gia và phối hợp triển khai nhiều hoạt động như chương trình Ngày Gia Lai tại Hà Nội, Hội chợ Mùa xuân, Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2026, Ngày hội Du lịch TP.HCM, Hội chợ Travex và Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 tại Philippines; Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hàn Quốc và các chương trình xúc tiến du lịch khác. Công tác truyền thông đa kênh đã thu được nhiều kết quả, kết hợp giữa báo chí truyền thống và các nền tảng số, tập trung xây dựng hình ảnh Gia Lai là điểm đến hội tụ “đại ngàn - biển xanh - di sản - văn hóa - con người”.