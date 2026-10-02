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Đội K52 tìm thấy hài cốt cùng nhiều di vật tại Gia Lai

Thứ Sáu, 17:26, 02/10/2026
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VOV.VN - Đội K52, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai vừa quy tập một phần hài cốt cùng nhiều di vật tại thôn Bình Thành, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai. Trong số các di vật có một đôi bông tai bằng vàng.

Khoảng 13h30 ngày 1/10, Đội K52, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban CHQS xã Tuy Phước Đông tổ chức đào tìm kiếm tại khu vực Đội 1, thôn Bình Thành và phát hiện một phần hài cốt.

Lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật, gồm một đôi bông tai bằng vàng, một chiếc dép cao su, một lọ thuốc insulin, hai ống thuốc, một chiếc gương hình tròn và một số mảnh vải quần áo màu xanh đen.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Tuy Phước Đông, Đội K52 tiếp nhận thông tin từ ông Trần Văn Thọ, sinh năm 1954, trú tại Đội 1, thôn Bình Thành.

Doi k52 tim thay hai cot cung nhieu di vat tai gia lai hinh anh 1
Đội K52 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo thông tin người dân cung cấp

Ông Trần Văn Thọ cho biết, năm 1976, khi đào đường giao thông và mương dẫn nước trong vườn, ông phát hiện xương cùng một số di vật. Nghi là hài cốt bộ đội, ông đã lấp lại vị trí cũ.

Ngày 1/10, khi thấy Đội K52 đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại địa phương, ông Thọ đã chủ động cung cấp thông tin cho đơn vị.

Từ nguồn tin này, Đội K52 phối hợp với Ban CHQS xã Tuy Phước Đông xác minh, thu thập thông tin và tổ chức đào tìm kiếm tại khu vực được người dân cung cấp.

Hiện danh tính liệt sĩ chưa được xác định. Hài cốt và các di vật đã được Đội K52 quy tập, bảo quản theo quy định. Đơn vị đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin, phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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