Bắt giữ đối tượng truy nã sau hơn một năm lẩn trốn

Trước đó, Đinh Từ Thiện bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã về tội Đánh bạc. Sau khi bỏ trốn, đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, tìm cách che giấu tung tích nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, ngày 27/9, Tổ công tác Công an xã Kim Thành, Công an TP Hải Phòng phát hiện và bắt giữ Đinh Từ Thiện tại phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai.

Sau khi bắt giữ, Công an xã Kim Thành đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã Kim Thành trong công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.