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Hải Phòng thu giữ gần 100 bình khí cười tại quán bar

Thứ Hai, 20:30, 03/08/2026
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VOV.VN - Kiểm tra đột xuất quán bar 129 Club tại Hải Phòng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ gần 100 bình khí N₂O (khí cười) với tổng trọng lượng hơn 420 kg cùng nhiều hóa đơn thể hiện việc sử dụng "bóng cười", hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Khoảng 0h40 ngày 01/8/2026, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an phường Ngô Quyền tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh 129 Club (địa chỉ tại số 129 đường Đà Nẵng, phường Ngô Quyền, Hải Phòng).

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Kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh, lực lượng Công an thành phố Hải Phòng phát hiện gần 100 bình khí N₂O (khí cười), với tổng trọng lượng hơn 420 kg.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khu vực cạnh bàn thu ngân của cơ sở kinh doanh trên có 98 bình kim loại màu đen nhãn hiệu Nitrous Oxide (N₂O), dạng hình trụ cao khoảng 35cm, đường kính 12cm, có biểu tượng hình con gấu, chứa khí với tổng trọng lượng 420,65kg. Trong số này có 54 bình đã qua sử dụng và 44 bình chưa sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ số bình khí nêu trên. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 15 hóa đơn, trong đó có 12 hóa đơn thể hiện việc sử dụng "bóng cười", với tổng số tiền 81.195.000 đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hải Phòng đã bàn giao toàn bộ vụ việc cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Công an phường Ngô Quyền tiếp nhận, điều tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

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Vụ cựu giám đốc ban quản lý ở Hải Phòng bị bắt: Công an làm rõ hành vi “lạm quyền”

VOV.VN - Liên quan vụ cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị thành phố Hải Phòng bị khởi tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định bị can đã ký nhiều văn bản chỉ đạo phá dỡ công trình khi không có thẩm quyền.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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