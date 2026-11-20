Khai nhận trộm xe rồi mang đi tiêu thụ

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/11, Công an xã Mai Sơn phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự bản Nà Sy tuần tra trên địa bàn, phát hiện hai nam thanh thiếu niên dừng bên đường cùng một xe mô tô Honda Wave không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, hai người không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện. Lực lượng Công an còn phát hiện, thu giữ một số dụng cụ gồm ổ khóa, chìa khóa xe máy điện, đồng hồ kỹ thuật xe máy điện và lục lăng chữ L.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng được xác định là V.V.B và T.C.K (cùng sinh năm 2012), trú tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã trộm cắp chiếc xe mô tô trên tại bản Chiên Mòn, xã Chiềng Khoong vào chiều cùng ngày.

Hiện Công an xã Mai Sơn đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho Công an xã Chiềng Khoong tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.