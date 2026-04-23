Cần Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Thứ Năm, 11:56, 23/04/2026
VOV.VN - Các lực lượng chức năng đã triệt phá thành công 3 chuyên án, bóc gỡ đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào thành phố với số lượng lớn.

Ngày 23/4, tại Công an thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND thành phố đã trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào địa bàn thành phố với số lượng lớn.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thưởng đột xuất cho 4 tập thể.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thời gian qua, Công an thành phố nói chung và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Cần Thơ phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các địa phương liên quan triệt phá thành công 3 chuyên án, bóc gỡ đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào thành phố với số lượng lớn.

Cần Thơ khen thưởng các tập thể, cá nhân phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia.

Lực lượng chức năng đã bắt, tạm giữ 38 đối tượng; thu giữ hơn 38 kg ma túy các loại, 4 khẩu súng, gần 800 triệu đồng cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia phá án.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã trao bằng khen tặng 9 tập thể, 25 cá nhân và thưởng đột xuất cho 4 tập thể. Đồng thời khẳng định, đây là thành tích đặc biệt xuất sắc, thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm; sự dũng cảm, mưu trí, linh hoạt của lực lượng Công an thành phố, nòng cốt là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thành tích này góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn nguồn cung ma túy, phục vụ hiệu quả công tác xây dựng địa bàn “không ma túy” theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên biểu dương, chúc mừng những kết quả, chiến công của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên biểu dương, chúc mừng những kết quả, chiến công của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố; đồng thời đề nghị tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, phát huy kết quả đạt được, lập thêm nhiều thành tích trong thời gian tới.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy, thu giữ nhiều loại chất cấm

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 đối tượng: Hồ Xuân Dũng (SN 1982, trú tại xóm Viên Thành 5, xã Hợp Minh) và Hoàng Văn Đại (SN 1959, trú xóm 2 Đặng Sơn, xã Đô Lương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL
Tag: ma túy Cần Thơ khen thưởng chuyên án ma túy đường dây ma túy xuyên quốc gia Campuchia
Bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý tại Hải Phòng
VOV.VN - Công an phường Ngô Quyền (TP Hải Phòng) vừa triệt phá ổ nhóm mua bán ma tuý, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: Xã, phường không ma tuý là then chốt giảm tội phạm
VOV.VN - Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, việc xây dựng “xã, phường không ma tuý” là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính quyết định trong kéo giảm tội phạm, trong đó cần tập trung triệt tiêu “nguồn cầu” bằng việc quản lý chặt người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nhiều đối tượng phạm tội về ma túy sa lưới ở Hà Nội
VOV.VN - Lực lượng chức năng của Hà Nội cho biết, đã đồng loạt phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ lượng lớn Methamphetamine và MDMA.

